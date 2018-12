Stiri pe aceeasi tema

- Cu o populație de 17 milioane de locuitori și peste 23 de milioane de biciclete, Olanda are deja mai multe biciclete decat locuitori. Iar pentru a-i incuraja pe oameni sa foloseasca tot mai mult acest mijloc de transport, guvernul este dispus sa ii plateasca, scrie CNN.

- Locuitorii din zona Varianta Nord raman fara apa marti, 6 noiembrie, intre orele 10.00-12.00. Autoritatile locale au anuntat ca se va opri furnizarea apei potabile in municipiul Calarasi, zona Varianta Nord, pentru remedierea unei avarii.

- Pentru a reduce poluarea și a-i convinge pe oameni sa mearga cu bicicleta sau cu transportul in comun, autoritațile din orașul italian Bologna au lansat un program intitulat „Bella Mossa”, scrie BBC News . Cei care renunța la mașina personala sunt rasplatiți cu inghețata, bere sau bilete la cinema.…

- Serbia și Italia iși disputa sambata, in Japonia, titlul mondial, dupa ce azi au trecut in semifinale de Olanda, respectiv China. Campionatul Mondial feminin din Japonia a ajuns la cea mai importanta faza, cea in care se decerneaza medaliile. Azi, a avut loc penultimul act, unde Serbia a trecut de Olanda…

- "Este important ca orasul sa fie accesibil pentru toata lumea si sa diminuam poluarea aerului. Acest lucru se realizeaza prin acordarea de subventii, spre exemplu, pentru autovehicule electrice. (...) Daca ne-am dorit ca oamenii sa foloseasca bicicletele, a trebuit sa le oferim si o infrastructura curata…

- Asociatia Environ in parteneriat cu Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB) si Primaria Ilva Mica organizeaza, marti, 9 octombrie, o campanie de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) si a bateriilor uzate. Programul "Romania Recicleaza"…

- Locuitorii din Drobeta - Turnu Severin risca sa ramana fara caldura in apartamente la iarna. Sunt 33 de mii de locuinte racordate la reteaua termica a orasului, insa municipalitatea nu are bani pentru incalzire.

- Anul trecut a fost primul in care numarul deceselor pe bicicleta a fost mai mare decat al celor care au murit in accidente de masina. Astfel, au murit 206 biciclisti in Olanda, in timp ce in accidentele de masina au murit 201 persoane. Guvernul a publicat un proiect de lege care va trebui aprobat de…