Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a sistat contribuțiile la pilonul II de pensii constructorilor, producatorilor, arhitecților și consultanților tehnici timp de 10 ani. Potrivit textului de lege, cota scade cu 3,75 puncte procentuale fața de cea de 25% cat este pentru restul salariaților din economie. Acest procent nu se mai…

- Ministerul Muncii a elaborat un proiect de lege privind sistemul de „pensii ocupaționale”, diferit de Pilonul I (pensie de stat), Pilonul II (pensie administrata privat) și Pilonul III (pensie facultativa), contribuția lunara maxima fiind de o treime din salariul brut. Legea se afla in circuit de…

- Reactie dura a administratorilor fondurilor de pensii private obligatorii, Pilonul II, dupa adoptarea de catre Guvern a OUG prin care li se impune majorarea capitalului cu circa 800 de milioane de euro: este „imposibila continuarea existentei Pilonului II dincolo de 30 iunie 2019“.

- Guvernul condus de Viorica Dancila s-ar putea reuni din nou, vineri, intr-o sedinta in care se va adopta Ordonanta c are introduce noi taxe, de la 1 ianuarie 2019. Ordonanta de Urgenta anuntata de Eugen Teodorovici marti seara nu va mai fi adoptata in sedinta de Guvern de joi, asa cum era planificat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, dupa motiunea de cenzura, ca ea si Guvernul iau masuri benefice pentru romani, cu toate ca ordonanta pe teme fiscala este criticata de numeroase parti ale societatii.

- Scoaterea banilor din cont ar avea in primul rand efecte pe termen scurt: creșterea inflației (daca banii sunt cheltuiți in consum), decredibilizarea Fondurilor de pensii și administratorilor lor, cu efecte pe bursa și in toata economia. Principalul efect pe termen lung va fi lipsa unei variante la…

- Minciuna are picioare scurte! Drept urmare, acum, inainte de a inainta Parlamentului Proiectul de buget, Guvernul este obligat sa recunoasca, elaborand o ordonanța de urgența, ca a mințit. Se legifereaza taieri de drepturi banești, posibilitatea concedierilor in sistemul public, prorogari de termene…