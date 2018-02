Țara europeană care interzice vesela de plastic Vesela si tacimurile fabricate din plastic vor fi interzise in Franta. Astfel, autoritatile franceze au aprobat o lege prin care vor interzice, incepind din anul 2020, utilizarea veselei de unica folosinta – farfurii, pahare, furculite sau cutite de plastic. Masura luata face parte din lupta impotriva efectelor incalzirii globale, informeaza Rador. In intervalul 2018-2020, magazinele sint obligate Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- In traditia crestina, duminica este zi de odihna, iar in Polonia, acest lucru a devenit lege. Acesta este motivul pentru care presedintele Andrzej Duda a semnat legea care interzice cumparaturile in zilele de duminica.

- Vesela si tacamurile din plastic vor fi interzise in Franta. Autoritatile franceze au aprobat o lege, prin care vor interzice, incepand din anul 2020, utilizarea veselei de unica folosinta – farfurii, pahare, furculite sau cutite din plastic. Masura luata face parte din lupta impotriva efectelor…

- Vesela si tacâmurile din plastic vor fi interzise în Franta. Autoritatile franceze au aprobat o lege, prin care vor interzice, începând din anul 2020, utilizarea veselei de unica folosinta – farfurii, pahare,

- Vesela si tacamurile din plastic vor fi interzise in Franta. Autoritatile franceze au aprobat o lege, prin care vor interzice, incepand din anul 2020, utilizarea veselei de unica folosinta – farfurii, pahare, furculite sau cutite din plastic....

- In traditia crestina, duminica este zi de odihna. Acest lucru a devenit lege. Presedintele acestei țari a semnat legea care interzice cumparaturile in zilele de duminica, informeaza Business Magazin. Conform actului normativ, incepand cu 1 martie anul curent, pietele si magazinele din Polonia vor putea…

- Prima țara din lume care interzice cumparaturile în ziua de duminica este în Europa.În traditia crestina, duminica este zi de odihna, iar în Polonia, acest lucru a devenit lege, dupa ce presedintele Andrzej Duda a semnat legea care interzice cumparaturile în…

- Franta intentioneaza sa interzica ofertele de tipul "cumperi una si o primesti pe a doua gratis" la produsele alimentare din supermarketuri, pentru a garanta venituri mai bune pentru fermieri, o decizie care va reprezenta un test pentru politicile presedintelui Emmanuel Macron

- Franta intentioneaza sa interzica ofertele de tipul "cumperi una si o primesti pe a doua gratis" la produsele alimentare din supermarketuri, pentru a garanta venituri mai bune pentru fermieri, o decizie...

- Franta a lansat o reforma a nivelurilor de informatii clasificate, prin care acestea vor fi regrupate in doua categorii, "secret" si "foarte secret", iar o prima categorie utilizata pana acum, denumita "confidential aparare", va fi suprimata. Masura urmareste atat simplificarea gestionarii acestor…

- Campioana mondiala en-titre la handbal masculin, Franta, a fost eliminata, vineri seara, in semifinalele Campionatului European, de reprezentativa Spaniei, care s-a impus cu scorul de 27-23 (15-9). A doua semifinala a CE din Croatia este programata, tot vineri seara, intre Danemarca si Suedia.Franta,…

- Inundații in Paris. Aproape 400 de persoane au fost evacuate din casele lor, ca masura de precauție, pe masura ce riurile din Franța au continuat sa se umfle și sa iasa din matca, scrie Press Association. Treisprezece regiuni din intreaga țara sint in alerta de inundații, dupa ce ploile abundente au…

- Sa tratam Franta, Europa si lumea, aceasta este reteta pe care doctorul Macron a propus-o miercuri in interventia sa la forumul de la Davos. Ca subiect principal "inaintea venirii, vineri, a lui Donald Trump, el a promovat o Franta cuceritoare, "revenita" intr-o viitoare "Europa puternica" si a pledat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in cadrul intalnirii anuale cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca Romania, ca stat cu o natiune pro-europeana, fara partide parlamentare eurosceptice, are legitimitatea sa participe alaturi de nucleul dur al Uniunii la consolidarea…

- Italia intra in lupta contra micro-particulelor din plastic, care se gasesc in unele cosmetice. Autoritatile au dat o lege care interzice comercializarea acestor produse din ianuarie 2020. Statele Unite si Marea Britanie au luat la rindul lor masuri similare, convinse de dovezile care arata ca bucatile…

- Prima strategie la nivel european privind materialele plastice a fost adoptata marti, de catre Comisia Europeana (CE). Masura este valabila și pentru țara noastra. Potrivit acesteia, toate ambalajele din plastic de pe piata Uniunii Europene (UE) vor deveni reciclabile pana in 2030, consumul de articole…

- Traficul rutier pe Rue des Petits Ports din Saint-Malo, Franța va fi suspendat in perioada 15 ianuarie – 15 martie, conform unui decret municipal. Masura este luata pentru a proteja cateva specii de amfibieni – broaște raioase și tritoni – care iși au habitatul in zona protejata…

- Bagheta traditionala este unul dintre produsele cu care Franta se mandreste. Astfel, presedintele Emmanuel Macron spera ca UNESCO sa o inscrie in patrimoniul mondial al umanitatii, a declarat el vineri la Europe 1, potrivit News.ro.

- A 13-a editie a Campionatului European de handbal masculin debuteaza vineri seara, in Croatia, fara Romania la start. Dar acest lucru nu mai reprezinta deja o noutate, in conditiile in care prima reprezentativa a adunat deja 22 de ani de absenta. De fapt, a participat la primele doua editii, apoi…

- Bulgaria este excelent pregatita pentru presedintia europeana, guvernul a creat chiar un minister special, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru Deutsche Welle. "Coordonatoarea acestui minister, Liliana Pavlova, la fel si premierul Boiko Borisov, sunt pregatiti excelent.…

- Elvetia a interzis introducerea homarilor vii in apa clocotita, o practica des intalnita in gastronomie. Masura face parte dintr-o revizuire a reglementarilor privind bunastarea animalelor, informeaza Reuters. ''Crustaceele vii, printre care si homarii, nu mai pot fi transportate…

- Potrivit statisticilor, numarul celor care si-au pierdut viata in accidentele auto a crescut constant, de la 3.200 in 2013, la aproape 3.500 in 2016, in Franta. Sase din zece soferi francezi se opun unei astfel de modificari a Codului Rutier. De la 1 iulie, viteza maxima cu care se va putea circula…

- Franta vrea sa micsoreze limita de viteza pe sosele, pentru a reduce numarul de accidente rutiere. De la 1 iulie, viteza maxima cu care se va putea circula pe drumurile cu sens dublu, fara separatoare centrale, va cobori de la 90 la 80, de kilometri pe ora. Masura este aspru criticata de soferi. Șase…

- Franta vrea sa micsoreze limita de viteza pe sosele, pentru a reduce numarul de accidente rutiere, scrie digi24.ro.De la 1 iulie, viteza maxima cu care se va putea circula pe drumurile cu sens dublu, fara separatoare centrale, va cobori de la 90 la 80, de kilometri pe ora.

- O echipa de cercetatori din cadrul Institutului national de sanatate si cercetare medicala (INSERM) din Franta si din Danemarca a constatat in urma unui studiu care a analizat 31 de sportivi cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani ca administrarea regulata a ibuprofenului, un medicament utilizat in…

- Germania a inregistrat vanzari la export fara precedent in anul 2017, subliniaza oficiul national de statistica. Dar motorul s-ar putea gripa in 2018. In timp ce Franta vede cum deficitul sau comercial se adanceste, Germania, asemenea autoturismelor pe care le exporta cu milioanele, tine drumul drept…

- Ministerul Afacerilor Strategice a publicat luni lista cu cele 20 de organizatii ai caror activisti nu vor fi lasati sa intre in Israel din cauza sustinerii lor pentru diverse boicoturi impotriva Israelului, ca metoda de lupta cu ocupatia. Masura este in acord cu amendamentul draconic la Legea Accesului…

- Observatorii occidentali tind sa-i contopeasca pe principalii doi propovaduitori ai populismului de dreapta: premierul ungar Viktor Orban si presedintele partidului de guvernare din Polonia, Lege si Justitie (PiS), Jaroslaw Kaczynski. Kaczynski promite de vreme indelungata pogorarea "Budapestei la Varsovia",…

- Mercedes-Benz este brand-ul cu cele mai multe mașini premium vandute in 2017. In ultimele 12 luni a vandut in total 2.289.344 de autovehicule, inregistrand astfel o creștere de 9.9% fața de 2016. Europa ramane cea mai mare piața pentru Mercedes, unde a vandut in jur de 955.000 de unitați,…

- Concernul international care a castigat licitatia pentru studiul geotehnic al proiectului a dat in judecata Primaria Galati si cere respectarea contractului de 3,9 milioane de euro. Pana acum, municipalitatea a refuzat orice plati contractuale, argumentand ca exista probleme juridice grave in decontarea…

- Alerta printre prahoveni! Un șofer cu mașina din Franța da lovitura dupa lovitura in parcarile marilor magazine din apropierea Ploieștiului. Ce spun pagubiții Metoda de inșelat este simpla. Barbatul pretinde ca a ramas fara motorina și cere ajutorul oamenilor. In schimbul banilor primiți acesta este…

- Tenismanul croat Marin Cilic, numarul 6 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Pune (India), dotat cu premii in valoare de 501.345 dolari, invingandu-l in doua seturi, 6-3, 6-2, pe francezul Pierre-Hugues Herbert, cap de serie numarul 8, intr-o partida disputata joi. Cilic (29 ani),…

- Norvegia si-a confirmat pozitia de lider mondial in domeniul electrificarii transporturilor, in conditiile in care datele statistice publicate miercuri arata ca peste jumatate din autovehiculele noi vandute anul trecut in Norvegia au fost modele electrice sau hibride, informeaza AFP. Autovehiculele…

- Constructorul auto francez Renault Group a anuntat marti ca in 2017 vanzarile sale pe piata din Franta au crescut cu 3,4% pana la 673.869 de unitati, cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani, gratie unei cresteri de 6,5% a vanzarilor Dacia, informeaza un comunicat de presa.Citește și: DOLIU…

- Apple a recunoscut ca a incetinit voit functionarea modelelor mai vechi de iPhone, dar sustine ca a facut-o pentru a prelungi durata de viata a respectivelor aparate. Mai multe persoane au dat insa compania in judecata, considerand ca Apple vrea de fapt, in acest fel, sa ii oblige pe utilizatori de…

- Noul guvern austriac este format din politicieni de dreapta si de extrema dreapta. Personalitați din diferite țari solicita un boicot pentru viitoarea presedintie austriaca a Consiliului Uniunii Europene (iulie-decembrie 2018), relateaza AFP. ''Sa nu ne ascundem: ei sunt urmasii nazismului…

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu, a acordat un interviu emotionant pentru Le Parisien, in care povesteste cum ea si familia ei au fugit in Franta, cum a fost certata de antrenorul ei francez pentru ca a purtat o casca primita de…

- Parlamentul Frantei a aprobat o lege care interzice exploatarea sau productia de petrol si gaze începând cu 2040. Sub sub noua lege, autorizatiile de sondare nu vor mai fi reînnoite si nu vor mai fi emise permise de acest fel. Miscarea este mai mult simbolica,…

- 14 tari, printre care si Franta, au votat luni o rezolutie care condamna recunoasterea de catre americani a Ierusalimului drept capitala a Israelului. Washingtonul s-a opus cu veto si a denuntat o "insulta". Palestinienii au considerat "inacceptabil" acest veto, potrivit Rador care citeaza Le Figaro.

- Ministrul francez al Educatiei nationale, Jean-Michel Blanquer, a anuntat ca telefoanele mobile vor fi interzise in scoli si colegii, incepand cu anul scolar 2018. O promisiune de campanie a presedintelui Emmanuel Macron. ”Lucram la aceasta chestiune care ar putea lua modalitati diverse”, a declarat…

- Telefoanele mobile vor fi interzise oficial la scoala in Franta, incepand din anul scolar 2018-2019. Ministrul Educatiei de la Paris a anuntat ca se lucreaza inca la modalitatile de implementare a masurii.

- Telefoanele mobile vor fi interzise in scoli si colegii incepand din anul scolar 2018, a anuntat ministrul educatiei nationale, Jean-Michel Blanquer, scrie Le Monde citat de Rador. Este vorba de o promisiune de campanie a lui Emmanuel Macron.

- Telefoanele mobile vor fi interzise in școli și colegii incepand din anul școlar 2018, a anunțat ministrul educației naționale, Jean-Michel Blanquer, scrie Le Monde citat de Rador. Este vorba de o promisiune de campanie a lui Emmanuel Macron, potrivit Hotnews.ro.

- Restaurantele și localurile cu mancare de tip fast-food vor fi interzise pe o raza de 400 de metri în jurul școlilor londoneze. Masura, anunțata de oficialii britanici, vine sa combata obezitatea în rândul copiilor. Primarul Londrei, Sadiq Khan, va publica masurile…

- ONG-urile din Romania finantate de afaceristul George Soros (foto 1) si gruparile #rezist - care ataca sistematic institutiile alese ale statului, apara statul paralel care prin abuzuri grave in justitie a reusit sa submineze grav clasa politica si economia romaneasca si genereaza prin mesajele lor…

- Desi in prezent numarul fumatorilor este mai mic decat in anii '60, chiar si astazi, peste trei sferturi dintre filmele produse in Franta infatiseaza fumatori, potrivit unei statistici realizate de un senator francez. Ministrul francez al sanatatii, Agnes Buzyn, spune ca intentioneaza sa opreasca acest…

- Fumatul este un obicei destul de frecvent în filmele franțuzești, lucru pe care ministrul francez al Sanatații dorește sa îl schimbe cât mai repede. Având în vedere ca fumatul provoaca decesul a 75.000 de oameni anual în Franța și activitațile promovate…

- Gestul senzual de a aprinde o țigara intr-o cafenea pariziana, o imagine des intalnita in peliculele franțuzești, ar putea deveni o amintire, dupa ce ministrul francez al sanatații și-a exprimat intenția de a interzice fumatul in filme, potrivit ediției de duminica a The Telegraph.

- Gestul senzual de a aprinde o țigara intr-o cafenea pariziana, o imagine des intalnita in peliculele franțuzești, ar putea deveni o amintire, dupa ce ministrul francez al sanatații și-a exprimat intenția de a interzice fumatul in filme, potrivit ediției de duminica a The Telegraph. Jean-Paul…

- Barajele pentru calificarea la CM 2018. AZI, Croația – Grecia. Programul complet. Meciurile tur din barajele pentru calificarea la Cupa Mondiala 2018 din Rusia, zona Europeana, vor debuta, joi. Astfel, joi, de la ora 21.45, la Zagreb, Croația va infrunta Grecia, intr-un joc in care trupa ex-iugoslava…