- Ziarul Unirea (P) Klaus Iohannis și județul Alba. Mircea Hava: „De ce il susținem pe actualul președinte pentru un nou mandat” Klaus Iohannis și județul Alba. Mircea Hava: „De ce il susținem pe actualul președinte pentru un nou mandat” Alegerile prezidențiale de anul acesta sunt deosebit de importante…

- Doua sondaje de opinie arata diferențe mari in ceea ce privește intențiile de vot ale romanilor pentru alegerile prezidențiale. Unul dintre sondaje a fost realizat de IMAS la cererea Europa FM, in timp ce celalalt sondaj a fost comandat de USR. Acesta din urma nu a fost dat inca publicitații, cifrele…

- Klaus Iohannis este cel de al patrulea presedinte al Romaniei ales dupa decembrie 1989. La 25 de ani de la Revolutie, cetatenii Romaniei au ales, prin vot popular, un "altfel" de presedinte fost dascal si mai apoi primar renumit pentru modul in care a transformat comunitatea in care s a nascut si a…

- Argentina a impus masuri de control valutar, în încercarea de a stabiliza piața, în contextul unei crize financiare tot mai profunde, scrie BBC. Guvernul va restricționa achiziția monedelor straine, dupa o scadere brusca a peso-ului. Companiile vor fi nevoite sa primeasca persmisiunea…

- Viorica Dancila, prim-ministru si presedinte al Partidului Social Democrat, a fost desemnata, sambata, candidat al PSD pentru alegerile prezidentiale. Decizia a fost luata in cadrul Congresului extraordinar al Partidului Social Democrat. Cei prezenti au votat in unanimitate pentru pentru desemnarea…

- Exista o serie de similitudini intre ALDE de acum si PNL ca aliat al PSD. Tariceanu, ca si Crin Antonescu, joaca destul de bine cartea iesirii de la guvernare. Diferenta consta in ponderea celor doua partide. PNL-ul condus de Antonescu era un partid mijlociu, gravitand in jurul a 20%, in timp ce partidul…

- Pesoul si bursa s-au prabusit, luni, in Argentina, la o zi dupa infrangerea presedintelui liberal Mauricio Macri, in alegerile primare, considerate o repetitie inaintea scrutinului prezidential din octombrie.

- Presedintele argentinian, liberalul Mauricio Macri, a suferit duminica o grea infrangere in fata peronistului de centru-stanga si fost premier Alberto Fernandez in alegerile primare, considerate o repetitie generala inaintea scrutinului prezidential din luna octombrie, transmit AFP si Reuters.…