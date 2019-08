Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 12-24 august 2019, la Ierusalim, va avea loc editia cu numarul XLIV a Targului International de Arte si Mestesuguri. Evenimentul, organizat de Primaria din Ierusalim, se va desfasura la Amfiteatrul "Merrill Hassenfeld" din "Sultan's Pool" si la Centrul de arte si mestesuguri "Khutsot Hayotser".…

- Numarul turistilor straini care au vizitat in 2018 Portugalia a crescut cu 7,5%, la 22,8 milioane, a anuntat Institutul National de Statistica, o incetinire semnificativa fata de avansul de aproape 17% inregistrat in 2017, din cauza scaderii numarului de vizitatori din Marea Britanie, transmit Reuters…

- Ritmul de crestere al PIB-ului Germaniei incetineste deoarece exportatorii sunt afectati de cererea globala mai slaba, disputele comerciale dintre SUA si China, si Brexit. Aceste riscuri externe sunt partial compensate de majorarea cheltuielilor de consum, sprijinite de piata solida a fortei de munca…

- Retelele de socializare online Facebook, Instagram si Whatsapp se confrunta cu probleme tehnice, miercuri, in numeroase tari, inclusiv in spatiul Uniunii Europene si in Statele Unite, relateaza publicatiile germane Bild si Merkur.de. Numerosi utilizatori au semnalat probleme in Germania, Spania,…

- Reprezentantii tarilor semnatare ale acordului nuclear cu Iranul din 2015 - cu exceptia SUA - se vor intalni la Viena in 28 iunie, a anuntat miercuri ministerul de externe de la Teheran, printr-un purtator de cuvant citat de DPA. La reuniune vor participa ministrii de externe din Iran,…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost repartizata de IHF in prima urna valorica pentru tragerea la sorti a grupelor Campionatului Mondial din acest an, programata vineri, la Tokyo, informeaza news.ro.Potrivit IHF, componenta urnelor valorice este: Franta, Rusia, Olanda, Romania (urna…

- Crescatorii de animale din tara noastra au exportat anul trecut aproape 1,1 milioane bovine si ovine vii in tari din afara spatiului european. Iordania, Libia si Liban fiind primele trei destinatii pentru animalele romanesti, potrivit datelor centralizate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Cautarile de zboruri catre Romania pentru weekendul 24-26 mai, cel in care vor avea loc Referendumul pentru Justiție și alegerile pentru Parlamentul European, sunt cu 11,3% mai multe decat media cautarilor pentru celelalte weekenduri din luna mai. De exemplu, pentru sfarșitul saptamanii anterioare (17-19…