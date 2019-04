Stiri pe aceeasi tema

- Numarul permiselor de rezidenta emise anul trecut cetatenilor statelor din afara UE prin programul "Golden Visa" din Grecia a crescut cu 46%, fata de 2017, cei mai multi fiind din China, Turcia si Rusia, arata datele Ministerului responsabil pentru Politica Migratorie, informeaza publicatia elena Kathimerini.…

- Au trecut 20 de ani de la începutul bombardamentului asupra Iugoslaviei de catre forțele NATO. La prima vedere, ceea ce s-a întâmplat în Balcani este bine cunoscut: revoluția democratica din Iugoslavia, care a anunțat cursul integrarii euro-atlantice drept principala prioritate…

- Turismul este sectorul care tine Grecia pe linia de plutire. Criza din 2010 a lasat urme adanci in economia tarii care a incheiat in august al treilea program de asistenta financiara internationala, dar industria turismului a reusit sa se adapteze rapid si sa genereze an de an peste 8% din PIB.…

- Romanii vor putea alege ofertele speciale cu discount-uri suplimentare de pana la 54% la cea de-a 41-a editie a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care se desfasoara, in perioada 21 - 24 februarie, la Romexpo. La editia de primavara a TTR participa peste 330 de companii din 15 tari - Bulgaria, Chile,…

- Tari in care bacsisul se pune pe nota de plata, dar e cuviincios sa mai lasi si peste: Italia, Elvetia, Columbia, Egipt, Bolivia, arata un comunicat al Consiliului National al Intreprinderilo Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). Tari in care bacsisul este inclus in nota si nu se asteapta nimic…

- Peste 9,2 milioane de turisti straini au vizitat anul trecut Bulgaria (tara a carei populatie este de aproximativ sapte milioane), o crestere de 4,4% fata de 2017, conform datelor Institutului National de Statistica (NSI), cei mai multi vizitatori straini fiind din Romania, Grecia, Germania, Turcia,…

