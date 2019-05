Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Germaniei a redus la jumatate estimarea privind avansul celei mai mari economii europene in 2019, reflectand incetinirea din ce in ce mai accentuata din industrie, care afecteaza exporturile, transmite presa internaționala. Executivul de la Berlin se aşteaptă o expansiune a economiei…

- Este a treia inrautatire a prognozei din octombrie 2018 publicata de institutia financiara internationala.Economia mondiala va creste probabil cu 3,3% in acest an, cea mai lenta expansiune din 2016, fata de un avans de 3,5% previzionat in ianuarie. Pentru 2020, rata de crestere ramane nemodificata…

- Este a treia inrautatire a prognozei din octombrie 2018 publicata de institutia financiara internationala. Economia mondiala va creste probabil cu 3,3% in acest an, cea mai lenta expansiune din 2016, fata de un avans de 3,5% previzionat in ianuarie. Pentru 2020, rata de crestere ramane nemodificata…

- Economia mondiala va creste probabil cu 3,3% in acest an, cea mai lenta expansiune din 2016, fata de un avans de 3,5% previzionat in ianuarie. Pentru 2020, rata de crestere ramane nemodificata la 3,6%, se arata in cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de FMI. Este a treia inrautatire…

- Veniturile solide din taxe si ratele scazute ale dobanzilor au determinat reducerea datoriei guvernamentale a Germaniei. Astfel, datoria a scăzut la 2.063 mld. euro anul trecut, cu 52 mld. euro mai puţin decât în 2017, a anunţat vineri Bundesbank. Creşterea…

- Veniturile solide din taxe si ratele scazute ale dobanzilor au determinat reducerea datoriei guvernamentale a Germaniei. Astfel, datoria a scăzut la 2.063 mld. euro anul trecut, cu 52 mld. euro mai puţin decât în 2017, a anunţat vineri Bundesbank. Creşterea…

- Economia germana va inregistra in acest an un avans de doar 0,8%, fata de 1,5% cat se preconiza in luna noiembrie a anului trecut, din cauza unei cereri mai slabe pe principalele piete de export, a apreciat, marti, Consiliul inteleptilor - cei cinci economisti care sfatuiesc Guvernul de la Berlin.…

- Germania risca sa inregistreze un deficit bugetar de 25 de miliarde de euro pana in 2023, daca nu restrange cheltuielile, in conditiile in care veniturile din taxe ar urma sa scada, iar salariile in sectorul public sunt in crestere, informeaza cotidianul Bild. Perspectiva unor deficite bugetare ar reprezenta…