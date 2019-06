Acest program ofera o serie de facilitati celor care doresc sa revina sa lucreze in Portugalia, dar plata celor 6.500 de euro este conditionata de prezentarea unui contract de munca ferm in aceasta tara. De asemenea, plata poate fi acordata numai celor care au plecat din tara inaintea datei de 31 decembrie 2015 si au trait in strainatate cel putin 12 luni. ''Aceasta este o politica activa de ocupare a fortei de munca si este menita sa sprijine contractele de munca, nu este un ajutor pentru ca oamenii sa revina in Portugalia sa caute un loc de munca'', explica secretarul de stat pentru munca, Miguel…