- Danemarca va construi noua insule artificiale in zona de sud a capitalei Copenhaga, in ideea de extinde zona industriala si a atrage investitii in regiune, a anuntat guvernul danez, scrie AFP. Într-un oraş unde populaţia creşte şi spaţiile pentru birouri lipsesc, cele…

- Romania a consemnat un deficit de 20,9 miliarde de lei in primele zece luni din acest an, echivalent cu 2,2% din Produsul Intern Brut (PIB), releva execuția bugetara publicata de catre Ministerul Finanțelor. Suma este de trei ori mai mare decat cea inregistrata in același interval din 2017. In primele…

- Premierul Viorica Dancila a prezidat, miercuri, un forum economic organizat la Doha, cu prilejul vizitei sale oficiale in Statul Qatar. Evenimentul a reunit numeroși oameni de afaceri qatarezi, a caror delegație a fost condusa de prim vice-președintele Camerei de Comerț și Industrie din Qatar, domnul…

- Una dintre marile probleme cu care se confrunta camerele de comert se refera de faptul ca nu isi pot indeplini suficient rolul de a reprezenta interesele comunitatii de afaceri locale in relatie cu autoritatile sau in cadrul delegatiilor diplomatice in strainatate