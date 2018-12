Stiri pe aceeasi tema

- Italia va oferi subventii de pana la 6.000 de euro cumparatorilor de vehicule cu emisii reduse si va aplica taxe achizitiilor de vehicule mari cu motoare pe benzina si motorina, potrivit masurilor aprobate in Parlament, transmite Reuters. Măsurile fac parte din bugetul pe 2019 aprobat duminică…

- Guvernul spaniol a luat o decizie radicala pentru cetațenii spanioli: Renunțarea la toate mașinile cu motoare pe benzina, motorina și hibrida! De cand va intra in vigoare aceasta hotarare

- Danemarca va propune interzicerea vanzarii masinilor noi echipate cu motoare diesel sau pe benzina, din 2030, a declarat marti pentru Reuters un purtator de cuvant al Ministerului Energiei si Climei de la Copenhaga. Propunerea oficiala va fi facuta de Guvern in cursul zilei de marti si va fi trimisa…

- Propunerea oficiala va fi facuta de Guvern in cursul zilei de marti si va fi trimisa spre aprobare in Parlament, a precizat oficialul danez. Autoritatile din intreaga lume iau in considerare noi restrictii la vanzarea de automobile echipate cu motoare diesel, pentru a indeplini reglementarilor…