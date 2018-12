Stiri pe aceeasi tema

- Suedia interzice fumatul in aer liber in anumite locuri publice, ca de exemplu locurile de joaca pentru copii sau peroanele garilor, informeaza AP. Legislativul de la Stockholm a decis să extindă, începând cu 1 iulie 2019, interdicția de a fuma în spații publice…

- Un tribunal din Suedia a decis luni ca un oras din sud-vestul tarii are dreptul sa introduca interdictii locale privind cersetoria, anuland doua hotarari judecatoresti anterioare, relateaza...

- Un tribunal din Suedia a decis luni ca un oras din sud-vestul tarii are dreptul sa introduca interdictii locale privind cersetoria, anuland doua hotarari judecatoresti anterioare, relateaza dpa, potrivit Agerpres.'Este un lucru pozitiv ca putem implementa decizia pe care am luat-o in urma…

- Aproape jumatate (48%) dintre liber profesionistii Uniunii Europene se declarau, in 2017, "foarte satisfacuti" de locul lor de munca, insa acest grad de satisfactie variaza foarte mult intre statele membre, de la un varf de 83% in Suedia pana...

- Aproape jumatate (48%) dintre liber profesionistii Uniunii Europene se declarau, in 2017, "foarte satisfacuti" de locul lor de munca, insa acest grad de satisfactie variaza foarte mult intre statele membre de la un varf de 83% in Suedia pana la un minim de 19% in Romania, arata datele publicate luni…

- Anul trecut, in Uniunea Europeana erau 228 de milioane de persoane angajate si aproximativ 33 de milioane (14%) erau liber profesionisti. In Romania, din cei 8,967 milioane de persoane angajate erau 1,744 milioane de liber profesionisti.In trei state membre, peste 80% dintre liber profesionisti…

- Romania "nu investeste in sanatate si educatie" Foto: sjc-cjs.org. România risca sa condamne generatiile viitoare la saracie pentru ca nu investeste în sanatate si educatie, avertizeaza Banca Mondiala. Astfel, România s-a clasat pe locul 67 - în urma unor tari cu…

- In perioada 20-23 septembrie la Bacau a fost organizata cea de-a doua ediție a targului ECO-INT, acolo unde au fost prezenți producatori certificați ecologic, distribuitori de inputuri ecologice, dar și companii cu utilaje destinate acestui segment de activitate. Marius Casis – organizator ECO-INT și…