Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Stelian ȚURLEA Cartea aceasta a fost inițial lucrare de doctorat, prima la noi pe aceasta tema. Cercetarea științifica pentru realizarea ei a inceput in anul 2014, premisa fiind ca Nordul conteaza și va conta din ce in ce mai mult in spațiul european și, implicit, in relația cu Romania. Metodologia…

- Aproape jumatate (48%) dintre liber profesionistii Uniunii Europene se declarau, in 2017, "foarte satisfacuti" de locul lor de munca, insa acest grad de satisfactie variaza foarte mult intre statele membre, de la un varf de 83% in Suedia pana...

- Comisia Europeana a anuntat, in ziua de 7 decembrie 2018, lista localitatilor castigatoare ale primului apel de proiecte din programul WiFi4EU, prin care 224 de localitati din Romania vor primi bonuri valorice de 15.000 de euro fiecare pentru instalarea de puncte de acces public si gratuit la internet…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligatiei de a recupera integral de la Viorel si loan Micula si de la grupul lor de societati ajutoare de stat ilegale in valoare de pana la 92 de milioane euro. Intr-un comunicat al Comisiei…

- Reprezentativa Romaniei va disputa primul meci din preliminariile Campionatului European din 2020 in data de 23 martie 2019, impotriva Suediei, in deplasare. Tricolorii vor incheia campania de calificare tot in deplasare, insa in Spania, la 18 noiembrie 2019, informeaza News.ro.Echipa nationala…

- Dupa un eșecul primei sesiuni din primavara, determinat de o eroare tehnica, programul WiFi4EU, prin care Comisia Europeana finanteaza introducerea internetului wireless in locuri publice, a fost reluat. In intervalul 7-9 noiembrie, localitațile din Romania, comune, orașe și municipii, puteau depune…

- Municipalitatile din Romania pot solicita finantare pentru instalarea de puncte de acces public si gratuit la internet wireless, in cadrul primei cereri de proiect pe care o lanseaza Comisia Europeana. In aceasta runda vor fi acordate bonuri valorice de 15.000 de euro fiecare pentru primele 2.800…

- Doar 36% dintre romanii cu varsta cuprinsa intre 25 și 64 de ani cunoșteau cel puțin o limba straina in 2016, in timp ce media Uniunii Europene (UE) a fost de 65%, arata un studiu al Eurostat - Biroul de Statistica al UE.Datele centralizate de Eurostat arata ca patru state membre au raportat…