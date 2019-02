Stiri pe aceeasi tema

- Germania a incheiat anul 2018 cu cel mai mare excedent bugetar inregistrat de la reunificarea tarii, in 1990, gratie unui somaj care a atins un minim istoric si a dobanzilor reduse, arata datele publicate vineri de Oficiul federal de Statistica din Germania (Destatis). Anul trecut, Guvernul german,…

- Deutsche Bank a raportat vineri un profit net de 341 milioane euro in 2018, acesta fiind primul rezultat pozitiv anul inregistrat de cea mai mare banca comerciala din Germania dupa 2014. Comparativ, in 2017, Deutsche Bank a inregistrat pierderi de 735 milioane euro, informeaza Reuters.…

- ​​România a înregistrat un deficit bugetar de 2,88% din PIB, anul trecut, pe cash, urmând a fi anunțata pe metodologia ESA peste circa doua-trei luni. Trebuie luat în considerare faptul ca pe metodologia europeana nu sunt luate în considerare venituri precum cele din dividende,…

- Anul acesta, excedentul bugetar al Germaniei se va situa la 1,75% din PIB, mult peste estimari, a anuntat ministrul de Finante, Olaf Scholz. În același timp, datoria publică va scădea sub 60% din PIB, fiind pentru prima dată din 2002 când este sub plafonul stabilit de…

- Anul acesta, excedentul bugetar al Germaniei se va situa la 1,75% din PIB, mult peste estimari, a anuntat ministrul de Finante, Olaf Scholz, in timp ce datoria publica va scadea sub 60% din PIB, fiind pentru prima data din 2002 cand este sub plafonul stabilit de UE prin Tratatul de la Maastricht, transmit…

- Romania a consemnat un deficit de 20,9 miliarde de lei in primele zece luni din acest an, echivalent cu 2,2% din Produsul Intern Brut (PIB), releva execuția bugetara publicata de catre Ministerul Finanțelor. Suma este de trei ori mai mare decat cea inregistrata in același interval din 2017. In primele…