- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul trei din 2018, se arata intr-un raport publicat marti de Institutul pentru Cercetarea Fortei de Munca (IAB), informeaza Agerpres.Datele au subliniat soliditatea pietei fortei de munca, aceasta urmand sa sprijine…

- Guvernul german a aprobat miercuri cresterea salariului minim cu 0,35 euro pe ora, la 9,19 euro (10,43 dolari), incepand din 2019, si la 9,35 euro pe ora din 2020. Majorarea, care ar putea sprijini consumul in cea mai mare economie europeana, a fost propusa in iunie de o comisie alcatuita…

- Scaderea numarului de persoane aflate in cautarea unui loc de munca in Germania a fost mai mica luna aceasta decat estimau economistii, in timp ce rata somajului s-a mentinut la un nivel minim record, datele reflectand o atenuare a cresterii celei mai mari economii europene, transmit DPA si Reuters.…

- PIB-ul Germaniei va creste cu aproximativ 2% anul acesta, plus sau minus 0,1%, a estimat luni ministrul Economiei, Peter Altmaier, transmite Reuters."Am fi putut avea un avans de 3%", dar companiile nu investesc suficient pentru a inregistra rate mai mari de crestere deoarece lipsa de angajati…