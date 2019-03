Țara din UE care are mai mulți bani decât cheltuie. Are excedent bugetar record și nu mai face datorii Veniturile solide din taxe si ratele scazute ale dobanzilor au determinat reducerea datoriei guvernamentale a Germaniei.

Astfel, datoria a scăzut la 2.063 mld. euro anul trecut, cu 52 mld. euro mai puţin decât în 2017, a anunţat vineri Bundesbank. Creşterea economică modestă a ajutat la reducerea datoriei ca procent din PIB la 60,9%, uşor peste plafonul de 60% stabilit de UE prin Tratatul de la Maastricht, scrie Agerpres. La nivel federal, al landurilor şi municipal, Guvernul a primit mai mulţi bani decât a cheltuit în 2018,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

