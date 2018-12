Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, excedentul bugetar al Germaniei se va situa la 1,75% din PIB, mult peste estimari, a anuntat ministrul de Finante, Olaf Scholz, in timp ce datoria publica va scadea sub 60% din PIB, fiind pentru prima data din 2002 cand este sub plafonul stabilit de UE prin Tratatul de la Maastricht, transmit…

- Datoria publica a Germaniei a scazut sub 60% din PIB inca din acest an, a anuntat ministrul de Finante Olaf Scholz, fiind pentru prima data din 2002 cand este sub plafonul stabilit de UE prin Tratatul de la Maastricht, transmite Reuters. Toate statele membre ale zonei euro s-au angajat sa-si…

- Bundestagul a aprobat vineri proiectul de buget pe 2019, care prevede cheltuieli de 356,4 miliarde de euro, un nivel ridicat record si o crestere de aproape 13 miliarde de euro fata de 2018, transmite DPA, preluata de Agerpres. De asemenea, pentru al şaselea an consecutiv, Guvernul de la Berlin…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul trei din 2018, se arata intr-un raport publicat marti de Institutul pentru Cercetarea Fortei de Munca (IAB). Datele au subliniat soliditatea pieţei forţei de muncă, aceasta urmând să sprijine…

- Guvernul german a aprobat miercuri cresterea salariului minim cu 0,35 euro pe ora, la 9,19 euro (10,43 dolari), incepand din 2019, si la 9,35 euro pe ora din 2020, transmit AP si Reuters. "Cred ca un salariu minim de 12 euro pe ora ar fi adecvat. Companiile nu ar trebui sa faca economii in privinta…

- Germania si-a redus datoria publica cu 2,3%, la 1.930 miliarde de euro (2.270 miliarde de dolari) in primul semestru din 2018, cel mai scazut nivel din 2011, a anuntat Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite Reuters. Creşterea economică face ca Executivul de la Berlin să înregistreze…