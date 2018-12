Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel l-a asigurat joi, la Bruxelles, pe presedintele Klaus Iohannis "de deplina sustinere" pe care Germania o va oferi Romaniei pe perioada exercitarii Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene.

- Integrarea celor circa un milion de refugiati sositi in Germania incepand din 2015, la originea unor tensiuni politice recurente in aceasta tara, se deruleaza in realitate mai bine decat era prevazut, a anuntat vineri patronatul german, informeaza AFP. 'Sunt surprins eu insumi de faptul ca aceasta…

- Angela Merkel a facut aceste declaratii in cadrul unei reuniuni cu deputati din familia sa politica, organizata dupa o intrevederea cu Theresa May. Aceasta din urma a venit in Germania pentru a obtine concesii cu privire la conditiile retragerii tarii sale din UE, au declarat participanti la reuniune. Cu…

- Avionul cancelarului german, Angela Merkel, in drum spre summitul G20 din Argentina, a fost obligat sa aterizeze la Koln, in Germania, din cauza unei probleme tehnice, a facut cunoscut cancelaria, potrivit AFP. "Din cauza unei probleme tehnice, avionul guvernamental a aterizat in siguranta…

- Peste 1,8 milioane de persoane au cerut azil in Germania in ultimii cinci ani, arata date oficiale, relateaza The Associated Press, informeaza News.ro.Aceste date, dezvaluite de vineri de tabloidul Bild, indica o crestere puternica a solicitarilor de azil, de la 123.581 in 2013 la 723.938…

- Conservatorii bavarezi (CSU) au pierdut majoritatea la alegerile regionale din Bavaria, pentru prima data in ultimii 60 de ani, o lovitura dura pentru cancelarul Angela Merkel, susținuta de acest partid, scrie BBC News. CSU urmeaza sa-și piarda majoritatea absoluta in parlamentul de stat, ceea ce nu…

- Un raport al autoritaților din Germania arata ca vanzarile de mașini electrice noi din aceasta țara s-au dublat in ultimul an, pana la nivelul de 131.000 de unitați, marcand cea mai mare creștere la nivel mondial. Documentul realizat de Platforma Naționala Germana pentru Mobilitate Electrica și trimis…

- Majoritatea europenilor sprijina primirea de refugiati, chiar daca multi dezaproba felul in care Uniunea Europeana a gestionat afluxul record de migranti, al carui punct culminant s-a inregistrat in urma cu trei ani, indica un nou sondaj de opinie realizat de Pew Research Center si preluat miercuri…