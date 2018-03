Stiri pe aceeasi tema

- Daca la Las Vegas te poți casatori în cinci minute, exista o țara din Europa unde divorțul se face la fel de rapid. Lucrurile s-ar putea schimba în scurt timp, însa, informeaza Bloomberg.

- ''Retelele sociale si platformele digitale trebuie sa garanteze practici transparente si o protectie totala a vietii private si a datelor personale ale cetatenilor'', se afirma in textul concluziilor, consultat de AFP. Documentul urmeaza sa fie formal aprobat de catre liderii celor 28 de tari din…

- Autoritatile daneze au informat joi ca vor construi un gard de 70 kilometri la granita cu Germania pentru a tine la distanta mistretii care pot transmite pesta porcina africana porcilor de ferma, afectand astfel importanta industrie a carnii de porc din Danemarca, informeaza Reuters. Chiar daca in Danemarca…

- Polițiștii au depistat doua persoane pe numele carora erau emise mandate europene de arestare. Cei in cauza au fost arestați preventiv, urmand a fi efectuate demersuri pentru predarea acestora statelor solicitante. La data de 19 martie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Huedin, in colaborare cu…

- Administratia Trump ar urma sa anunte pana vineri noi tarife pentru importurile din China, in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari, in domeniul tehnologiei, telecomunicatiilor si proprietatii intelectuale, au anuntat doi oficiali sub protectia anonimatului. Pana la introducerea oficiala…

- CHIȘINAU, 19 mart — Sputnik. Prima lina de primavara din acest an s-a dovedit a fi deosebit de capricioasa. Așa cum anunțasera anterior specialiștii, dupa o scurta perioada în care temperaturile au depașit valorile normale pentru aceasta perioada a anului, a venit un al doilea val…

- Darren Cahill a fost la un pas sa devina antrenorul lui Roger Federer, detinator a 20 de titluri de Grand Slam. S-a intamplat in anul 2009, atunci cand Federer l-a ofertat pe Cahill, acesta mergand chiar intr-un stagiu de pregatire alaturi de elvetian, la Dubai. Darren i-a refuzat insa propunerea…

- ♦ Romania va trece in urmatorii ani printr-un proces de consolidare la finalul caruia pe piata de telecom vor fi mai putine companii, dar mai mari, capabile sa ofere si servicii fixe si mobile ♦ Autoritatile de la Bucuresti ar trebui sa-si relaxeze politica de reglementare si sa permita aceasta evolutie…

- Cazinoul din Constanta, un simbol al orasului de la malul marii, inclus recent pe lista celor mai periclitate 7 monumente din Europa, se afla din nou in carti pentru restaurare. Lasat in paragina, din pricina birocratiei, al licitațiilor organizate, contestate și anulate, Cazinoul va fi conservat pana…

- ”Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este un prilej de a sarbatori comunitatea maghiara din Romania si relatiile reciproce de buna convietuire pe care le-am dezvoltat, in ultimele decenii, pe teritoriul tarii noastre. De aceea, adresez concetatenilor maghiari un salut cordial si ii felicit la implinirea…

- Marian Oprisan, presedintele PSD Vrancea, cere masuri impotriva protestatarilor care s-au strans la Sala Palatului, unde are loc Congresul PSD, desi nu au o autorizatie de protest. "In primul rand, autoritatile statului ar trebui sa ia masurile care se impun la orice manifestare neautorizata.…

- Airbus reduce productia a doua modele de avioane, A380 superjumbo si avionul militar de transport A400M, pentru limitarea costurilor, masura care pune in pericol pana la 3.700 de locuri de munca in Europa, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste si: Sechestru FABULOS in dosarul Mineriada:…

- Vesti bomba de la meteorologi. Daca in ultimele zile iarna si-a intrat in drepturi spre final de anotimp, lururile sunt mai mai grave in cele ce urmeaza. Un al doilea val de aer arctic va lovi Europa. Vestile sunt cu atat mai sumbre cu cat informatiile de la specialisti vor fi valabile pana la jumatatea…

- Nu se intampla des ca un bancher devenit politician con­servator sa-l citeze aprobator pe celebrul economist Thomas Piketty, insa exact asta a facut premierul polonez Mateusz Morawiecki in timpul unui interviu recent, semnaland tensiunea existenta in centrul vi­ziunii economice a guvernului sau…

- Autoritațile argentiniene au anunțat ca au descoperit un plan prin care ambasada Rusiei din Buenos Aires era folosita ca sa fie introduse 389 de kilograme de cocaina in Europa, relateaza argentina.gob.ar.

- Decaderea echipei Pandurii Targu Jiu ii rascolește pe suporterii gorjeni. Picați in Liga a II-a, dupa ce inainte cu cațiva ani jucau in Europa și o faceau bine, oltenii și-au propus revenirea in prima liga imediat, numai ca problemele financiare, ...

- Rata somajului in Marea Britanie a crescut la 4,4% in trimestrul patru din 2017, de la 4,3%, fiind prima crestere a ratei somajului din februarie 2016, un semn al incetinirii pietei fortei de munca, transmit BBC, Bloomberg si Reuters. 1,47 milioane de șomeri Miercuri, Oficiul National…

- Deutsche Bank a concediat 250 de persoane din cadrul segmentului de back-office si din cadrul bratului de investitii, incat cel mai mare creditor german incearca sa reduca in continuare cheltuielile pentru a opri declinul inregistrat in ultimii ani, potrivit Bloomberg. Reducerile de personal…

- Bancile din Europa au o problema de care nu reusesc sa scape, si anume credite neperformante in valoare de 944 de miliarde de euro, care le impovareaza bilanturile contabile, relateaza Bloomberg, conform news.ro.Analistii spun ca imprumuturile cu intarziere la plata reduc capacitatea bancilor…

- Frumoasa de saptamana aceasta se numeste Elena Gondos, s-a nascut in Bacau in anul 1992 si locuieste in Iasi. Cei mai mulți dintre voi s-ar putea sa o stiți pe Elena si nu datorita aspectului fizic, ci datorita talentului ei. Frumoasa bacauanca s-a indragostit de muzica in copilarie, cand a inceput…

- Ministerul Sanatatii a pregatit un milion de doze de vaccin antigripal, insa stocuri inca exista, pentru ca romanii nu s-au vaccinat. Acum avem un numar in crestere de morti, tot mai multi bolnavi si spitale in carantina. Autoritatile au impus mai multe masuri, insa exista lucruri pe care…

- Yildiz Holding, proprietarul unor companii precum Godiva Chocolates din Belgia si United Biscuits din Marea Britanie, a cerut bancilor turcesti un imprumut record de 6-7 miliarde de dolari citand dificultati cu structura de finantare existenta, care impune rambursari lunare in unele cazuri mai mari…

- Mykkanen s-a aratat deschis pentru primirea unei cote mai mari de refugiati in tara sa, cu conditia ca sistemul de cote sa devina principalul mod de intrare in Europa, in locul prioritatii pentru primii migranti intrati clandestin care se prezinta la centrele de refugiati. Pentru un astfel de mecanism…

- Bursele din Europa au deschis ziua in scadere, dupa ce indicele Dow Jones a inregistrat luni o noua contractie puternica, potrivit Bloomberg, scrie news.ro.Și Bursa de la Bucuresti deschide in scadere, in ton cu pietele internationale. Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti inregistra…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, marți, un curs in creștere atat pentru moneda europeana, cat și pentru dolarul american, comparativ cu ședința de luni. Banca Națională a României a anunțat un curs de 4,6423 lei/euro, în creștere cu 0,16% față de ziua precedentă,…

- Autoritatile spaniole din Segria, regiunea Catalonia, au fost socate de doi romani care au fost prinsi braconand in Rezervatia Naturala Utxesa din provincia Lleida. Cei doi au montat plase de peste pe o lungime de un kilometru si au furat aproape 2 tone de peste din 421 de specii diferite. Cei doi romani…

- Lucratorii polonezi construiesc noua linie de metrou din Copenhaga, in timp ce fermierii danezi nu ar putea produce suficient bacon, un produs faimos al tarii, fara ajutorul romanilor. Dar, odata cu cresterea nivelului de trai in Europa de Est, multi dintre locuitorii de acolo se gandesc sa se intoarca…

- Autoritatile de la Beijing iau in considerare o fuziune intre Comisia de reglementare a sectorului bancar chinez (CBRC) si Comisia de Reglementare a Asigurarilor din China (CIRC), pentru a coordona mai bine masurile de tinere sub control a riscurilor financiare, au declarat pentru Bloomberg surse care…

- Directorul general al Uber Technologies, Dara Khosrowshahi, anticipeaza ca in Statele Unite vor aparea masini zburatoare, in urmatorii 10 ani, relateaza Bloomberg.”Vor fi oameni care vor zbura in jurul Dallasului, Texas. Cred ca se va intampla in urmatorii 10 ani”, a afirmat Khosrowshahi la…

- Jaful s-a intamplat marți la cazinoul Wynn Macao (WYNMF), una dintre destinațiile de joc cele mai mari de pe teritoriul chinez, ale carui venituri din jocurile de noroc sunt mai mici decat cele din Las Vegas. Poliția din Macao a declarat pentru CNNMoney ca un dealer de la cazinoul Wynn Macao și un posibil…

- Ambrus Attila, poreclit „Whisky Man”, este un fost spargator de banci devenit celebru dupa zeci de jafuri comise in Ungaria. Attila s-a nascut intr-o localitate din apropierea municipiului Miercurea Ciuc si din 1988 traieste in Ungaria. Autoritatile maghiare au reusit sa-l prinda dupa sase ani de cautari,…

- Ghizii montani din Alpi avertizeaza ca atunci cand zapada se topește in aceasta primavara, ar putea gasi cadavrele unor migranți care au incercat sa faca trecerea terestra din Italia in Franța, scrie CNN. Inasprirea controalelor de frontiera dintre Franța și Italia in ultimii ani i-a determinat pe unii…

- Europa de Est este plina de riscuri de ordin politic, insa investitorilor nici ca le pasa, scrie Bloomberg. Monede locale, de la zlot la coroana si forint, se apreciaza, ignorand riscurile si turbulentele politice. Monedele si obligatiunile din regiune continua sa aiba performante peste…

- Zborurile de pe Aeroportul Schipol au fost anulate, din cauza vremii. Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, cel putin 260, au fost anulate joi, 18 ianuarie, din cauza conditiilor meteo, iar serviciul olandez feroviar a suspendat traficul feroviar ca urmare a unei furtuni puternice,…

- Autoritațile maghiare au gasit un avion inmatriculat in Ucraina abandonat pe un camp agricol din județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, aflat la granița cu județul Satu Mare. Polițiștii spun ca avionul a fost folosit de traficanții de persoane. Un avion inmatriculat in Ucraina a fost gasit abandonat pe un…

- Pietele imobiliare din Europa de Est raman atractive pentru dezvoltatori, in conditiile in care perspectivele economice contracareaza volatilitatea politica din regiune, au apreciat directorii din industrie care au participat la o conferinta la Viena, transmite Bloomberg. ‘Cu toata viteza inainte’,…

- Iata mesajul MAE: Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de mesajele transmise de autoritatile de la Budapesta in contextul convocarii ambasadorului roman la Budapesta, la data de 12 ianuarie a.c. si face urmatoarele precizari: Declaratiile facute de Prim-ministrul Romaniei atrag…

- La inceputul acestei ierni nimeni nu se astepta ca SUA sa se aprovizioneze cu gaze naturale din Europa, avand in vedere ca, in conditii obisnuite, SUA sunt cel mai mare producator mondial de gaze naturale, transmite Bloomberg.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) se apropie de prima majorare a dobanzii cheie din ultimii aproape zece ani, dupa ce inflatia a revenit, iar economia inregistreaza unul din cele mai rapide ritmuri de crestere din Europa, transmite Bloomberg. Desi opt dintre cei 13 economisti care au participat la…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea…

- Compania Ryanair a inregistrat cea mai slaba crestere in numarul de pasageri, din 2014 pana in prezent, dupa ce a anulat mii de zboruri pentru a ajunge la o intelegere cu pilotii care protestau impotriva programului prelungit si a salariilor scazute, potrivit Bloomberg. Numarul de clienti…

- Cancelarul german Angela Merkel afirma in discursul sau de Anul Nou ca va colabora cu Franta pentru a tine unita Uniunea Europeana si se angajeaza sa formeze ”fara intarziere” un nou guvern al Germaniei, relateaza Bloomberg.

- Rusia vrea sa isi mentina exporturile de gaze naturale spre Europa la un nivel ridicat in anul 2018, in conditiile in care grupul de stat Gazprom estimeaza ca, in 2017, livrarile sale spre Europa au atins un nivel record, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Directorul general adjunct de la Gazprom,…

- Dupa mai bine de un an, americanii au descoperit ca un grup de hackeri romani au reușit sa preia controlul asupra camerelor de supraveghere din Washington DC, conform playtech.ro. In urma unui raport emis de cei de la Washington Post, este detaliat modul in gare grupul roman de hackeri au…