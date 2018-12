Stiri pe aceeasi tema

- Nu de puține ori, parinții le dau copiilor nume inspirate de carți sau filme. Este și cazul unui tata din Polonia, care și-a dorit ca pe baiețelul lui sa-l cheme Yoda - celebrul personaj din Razboiul Stelelor. A reușit, dar nu i-a fost deloc ușor.

- Miercuri, Comisia Europeana a respins bugetul Italiei pe 2019, deoarece contravine reglementarilor fiscale ale UE, dar autoritatile de la Roma au anuntat ca nu intentioneaza sa-si schimbe planurile. Comentand decizia, Di Maio a afirmat ca dupa alegerile din mai 2019 multe tari europene vor avea motive…

- Cele mai multe femei angajate in IT sunt in Bulgaria (34-) si in Iralanda (27-), urmate de Romania. In Cehia in schimb doar 7- dintre angajati sunt femei, iar in Polonia si Ungaria 10-. Rata somajului in sector a atins cel mai redus nivel in 2008, de 6,9-, a inceput sa creasca pana in 2012, la maximul…

- Pe Romaniacurata.ro, Alina Mungiu Pippidi atrage atenția asupra a ceea ce au spus Verhofstadt și Weber ca sunt interesați de o Europa care sa nu mai ia decizii în unanimitate, adica în care sa nu mai existe egalitate: ”Când acești oameni, care nu au vrut niciodata sa largeasca…

- Un articol publicat in prestigiosul cotidian britanic „The Guardian“ trateaza subiectulcelor mai mari populatii de salbaticiuni din Europa existente in Finlanda, Polonia, Grecia, Portugalia si Romania.

- Ca parinte, sanatatea copilului tau va fi mereu cel mai important lucru. Insa o viața sanatoasa depinde și de un stil de viața echilibrat, iar aici alimentația și mișcarea joaca un rol central. In 2017, Romania ocupa locul al doilea in Europa in privința obezitații la copii, cu un raport ingrijorator:…

- Au crescut și salariile din mediul privat, dar mult mai lent, și se afla la nivelul de acum 5-9 ani inregistrat in Ungaria și Polonia, potrivit unei analize Profit.ro. Politica salariala a Guvernelor PSD/ALDE produce efecte nebanuite. Bugetarii romani au ajuns sa caștige la nivelul celor din Ungaria…

- Tehnologia contactless, care se afla intr-un ritm accelerat de dezvoltare, a devenit cea mai raspandita forma de plata electronica din Romania, care ocupa locul 5 in topul tarilor europene in ceea ce priveste numarul tranzactiilor contactless inregistrate din totalul tranzactiilor realizate la comercianti:…