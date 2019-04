Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea cea mai lunga perioada din Europa petrecuta de elevi in scoala, de 16 ani, in 2030, de la grupa mica de la gradinita pana la clasa a XII-a, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru modificarea Legii educatiei nationale 1/2011. Marirea timpului petrecut obligatoriu…

- Daca vrem sa reducem dobanzile la credite, in Romania, trebuie actionat asupra inflatiei, pentru ca dobanzile nu sunt scoase din palarie ci sunt determinate de piata, a declarat, marti, intr-un briefing de presa, Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu. "După noi, şi…

- Fostul premier al Romaniei si presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, vineri, la RFI, ca presedintele Klaus Iohannis ar putea sa ceara Guvernului sa o sustina pe Laura Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef al Parchetului European, adaugand, insa, ca nu stie daca seful statului ar putea…

- Fysic, marca olandeza sub numele careia sunt comercializate pe piața locala dispozitive electronice pentru varstnici, prognozeaza o majorare cu 20% a segmentului produselor electronice destinate persoanelor in varsta, in 2019. Astfel, aceasta nișa iși pastreaza tendința ascendenta, manifestata in ultimii…

- Concret, incepand cu sfarsitul lunii mai 2019, Elvetia va elimina toate restrictiile pentru cetatenii romani care vor sa munceasca acolo, renuntand la o clauza de salvgardare care este activa din momentul aderarii Romaniei la UE. Conform Acordului din 1999 dintre Confederatia Elvetiana si Uniunea…

- Romanii vor avea din nou liber sa se angajeze in Elveția, incepand din luna mai a acestui an. Restricțiile pe piața muncii pentru români și bulgari au fost ridicate complet în 2016, dar reintroduse, din cauza afluxului mare de lucrători din cele două țări…

- Elvetia, una din tarile europene cu cel mai ridicat salariu mediu, si-a deschis complet granitele pentru lucratorii romani si bulgari, scrie capital.ro. Anuntul a fost facut de Presedintele Confederatiei Elvetiene, Alain Berset. „In luna mai 2019 ajungem la finele acestui proces, data…

- „PSD incearca sa caute solutii pentru politicienii cu probleme penale, in frunte cu seful lor de partid. PSD nu poate sa vina cu solutiii neavenite, neconstitutionale. Faptul ca se vehiculeaza in public aceste lucruri, arata ca acestora nu le pasa de Romania, de cetateni, ci de propriii membri“, a declarat…