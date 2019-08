Ţara din Europa în care băncile plătesc pentru cheltuielile cu armata Cele doua partide care formeaza guvernul minoritar au cazut de acord cu alte doua formatiuni politice pentru a introduce o noua taxa pe banci care va finanta o majorare cu cinci miliarde de coroane (508 milioane dolari) a cheltuielilor cu aparare in 2022, a declarat sambata ministrul de Finante, Magdalena Andersson. Potrivit acesteia, detaliile cu privire la modul in care va fi implementata taxa vor fi date publicitatii la o data ulterioara.



