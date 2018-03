Stiri pe aceeasi tema

- În Austria va fie voie sa se aprinda tigara în baruri si restaurante, cu toate polemicile nascute în jurul acestei chestiuni. În schimb, nu va fi voie sa se fumeze în masina daca sunt persoane minore.

- Un grav accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe DN 10, la Satuc. Doua mașini s-au ciocnit, iar una a luat foc. In autoturismul cuprins de flacari se afla persoane incarcerate. Salvatorii sunt in drum spre locul accidentului. „Reporter Buzoian” va ține la curent cu evoluția evenimentelor.…

- In judetul Arges o masina de teren a plonjat in rau iar martori au sunat la 112. La sosirea autoritatilor masina era abandonata si nici urma de sofer. Pompierii au cautat mai multe ore insa nimeni nu știe insa nimic. Cea mai plauzibila varianta ar fi aceea ca soferul a fugit de la locul accidentului.…

- Florin Bogdea, un consilier PSD din Caransebeș, a provocat un accident, dupa ce a scapat de sub control mașina și s-a ciocnit violent pe contrasens cu un alt autoturism. Politicianul și alte trei persoane au fost transportați la spital. Mașina condusa de politicianul social-democrat s-a lovit frontal…

- Fiscul a pus ochii pe bunurile de lux ale celor care, daca ar trai din veniturile declarate, nu si le-ar permite. Au fost verificate 18 persoane suspectate ca si-au ascuns veniturile sau o parte dintre ele. Inspectorii au scos la lumina castiguri nedeclarate de peste 50 de milioane de lei. Pentru…

- Accidentul a avut loc pe DJ 711, intre Lunguletu și Poiana. O conducatoare auto, in varsta de 27 de ani, Post-ul DAMBOVIȚA: O tanara a cazut cu mașina intr-un parau. 4 persoane ranite apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O masina a fost lovita de un tren vineri dimineata, iar la aceasta ora pompierii intervin pentru descarcerarea celor doua persoane decedate. "Stim ca in masina se afla doua persoane, au fost declarate decedate de medicul de pe Salvare care a fost la fata locului. Acum, incercam sa scoatem…

- Romanii si maghiarii trebuie "sa se intrajutoreze" in manifestarea libertatii, caci libertatea nationala trebuie aparata impreuna de natiunile din Europa centrala si de est, a declarat joi, pentru AGERPRES, presedintele Comisiei de Politica Externa a Parlamentului de la Budapesta, Nemeth Zsolt.…

- "Confirm ca niciun ministru sau membru al familiei regale nu va asista la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia in aceasta vara", a declarat seful guvernului, care a denuntat culpabilitatea Moscovei in otravirea unui fost spion rus, Serghei Skripal, si a fiicei sale pe pamant britanic. "Nu exista nicio…

- O treime dintre femeile singure asociaza primavara cu iubirea, considerand ca este momentul perfect pentru a-si gasi sufletul pereche. In luna martie, cele mai multe femei singure isi doreasca sa primeasca flori (35%) si martisoare (27%). Chiar daca au primit un cadou de 1 martie, asteapta sa fie rasfatate…

- Copii cu copii. Este drama prin care trec anual zeci de adolescente care ajung sa aduca pe lume un copil, la o varsta la care ele insele au nevoie sa fie ingrijite. Și cel mai crunt este ca acest fenomen este in creștere de la un an la altul. Zeci de tinere din Gorj au devenit in 2017 mamici la vartse…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, miercuri, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata…

- Masina anului 2017 in Europa este Volvo XC40! Modelul suedez, care a fost apreciat cel mai mult de jurati, a fost anuntat drept castigator in cadrul unui eveniment organizat cu doar cateva ore inainte de startul primelor zile a Salonului Auto de la Geneva dedicate presei auto.

- Politistii rutieri din judetul Alba au verificat 183 de autovehicule destinate transportului public de persoane si 291 autovehicule de transport marfa, iar pentru abateri constatate au aplicat 103 amenzi, in valoare de 28.960 lei. Activitatea de control s-a desfasurat, pe parcursul a 7 zile, conform…

- Britanica Laura Muir a urcat pe podium la Campionatele Mondiale de sala de la Birmingham dupa un drum de șapte ore cu taxiul prin viscol și zapada. Europa e sub asediul zapezii și al viscolului de cateva zile, iar vremea de afara i-a incurcat planurile britanicei Laura Muir. Atleta urma sa plece miercuri…

- Un front de aer polar a adus ger si viscol in cea mai mare parte din Europa, a cauzat cel putin zece decese in ultimele trei zile si a perturbat grav traficul aerian, rutier si feroviar, informeaza site-ul postului France 24.

- Sapte restaurante din Romania au fost selectionate sa participe la prestigiosul evenimentul "Gout de France/ Good France", care va avea loc pe 21 martie, operatiune organizata la initiativa celebrului chef Alain Ducasse si a Ministerului francez pentru Europa si Afaceri externe.

- Un barbat a condus o mașina de la cel mai nordic pana la cel mai sudic bar de pe Pamant. Un barbat a condus o mașina sport in 21 de țari, pornind de la cel mai nordic bar din lume și terminand la cel mai sudic. Britanicul Ben Coombs (38 de ani) din Plymouth, Devon, a șofat aproximativ 32.186 de kilometri…

- Senatorul PMP Cristian Lungu a fost prezent la Conservative Political Action Conference 2018, iar cu aceasta ocazie l-a abordat pe ambasadorul Statelor Unite la ONU, John Bolton, un personaj extrem de influent in cadrul administratie lui Donald Trump, privind rolul pe care Rusia il joaca in Europa…

- Deputatul PNL Claudiu Racuci a depus ieri, 21 februarie 2018, o propunere de completarea a Codului fiscal prin care agenților economici sa li se deduca toate cheltuielile salariale, inclusiv contribuții și impozite, generate de declararea unor zile ca zile nelucratoare, de sarbatoare legala: „Ca parlamentar…

- Mai multe persoane au fost ranite miercuri cand un sofer a incercat sa intre cu masina in sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland, moment in care agentii de securitate au deschis focul asupra vehiculului, au declarat surse oficiale, relateaza Reuters si AFP. …

- Accident rutier grav in Mureș, sambata dimineața. Trei persoane au murit dupa ce mașina in care s-a aflat s-a izbit puternic de un TIR. Accidentul s-a produs sambata dimineata, pe Drumul European 60, intre localitatile Vanatori si Mureni. Șoferul unei masini a pierdut controlul volanului, a patruns…

- Trei persoane au murit si una a fost ranita grav dupa ce un autoturism s-a ciocnit, sambata dimineata, cu un TIR in judetul Mures, la iesirea din municipiul Sighisoara catre Brasov. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures, Cristian Virag, a declarat, sambata, pentru…

- O tanara aflata la volanul unui autoturism a ieșit de pe o strada laturalnica in strada Corneliu Coposu efectuand viraj la dreapta, direct pe banda a doua de circulație. In acel moment a acroșat un autoturism care circula regulamentar inspre Baciu și care a fost proiectat in gardul unui imobil. In…

- Cauza penala de invinuire a unui conducator auto, retinut la finele anului trecut pentru accidentarea a patru persoane care traversau regulamentar carosabilul si parasirea locului accidentului rutier a fost finalizata si trimisa in judecata.

- În urma cu puțin timp, în apropiere de localitatea Sacele din județul Constanța a avut loc un accident rutier. O mașina s-a rasturnat și doua persoane au fost ranite. DIn fericire, echipa de salvare ajunsa la locul incidentului a gasit doua persoane ranite ușor. Polițiștii au început…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise in urma unui atac sinucigas in Yemen. Potrivit politiei, mai multi atacatori au deschis focul asupra punctului de control din orasul Ataq, capitala provinciei Shabwa. Ulterior, un atentator a intrat cu masina in zona delimitata si a detonat un dispozitiv exploziv.…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru votul privind Cabinetul Dancila. La sedinta si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari, transmite News.ro . UPDATE 15.50: Premierul desemnat, Viorica Dancila, a spus, in plenul reunit al Parlamentului, ca reprezinta, alaturi de Cabinetul…

- Doua accidente grave au avut loc duminica seara pe raza judetului Brasov. Pe DN13, in zona Hanului din Ardeal, un autoturism in care se aflau doua persoane a plonjat de pe un pod. UNa dinte persoane, care a ramas prinsa in resturile masinii, a decedat. La locul accidentului au actionat un echipaj SMURD;…

- Mai multe baruri și restaurante din Constanța au fost amendate pentru ca se fuma in interior. Proprietarii mai multor baruri și restaurante din Constanța au fost amendați de polițiștii locali pentru ca se fuma in localurile lor. Potrivit Primariei Constanța amenzile aplicate au fost de aproximativ 70…

- Cei doi iubiti au fost transportati de urgenta la spital. In urma impactului extrem de puternic autoturismul a fost distrus. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a produs accidentul. Soselele din judetul Suceava au ramas si in ultimul an cele mai…

- Trei persoane au fost ranite, duminica sera, dupa ce un autoturism a lovit un tir la intersecția soselei de centura a municipiului Drobeta Turnu Severin cu strada Magheru. Toate cele trei persoane ranite se aflau in autoturism. Una dintre victime ...

- Trei persoane au fost ranite grav, duminica seara, una fiind in stop cardiac, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un TIR incarcat cu busteni si a luat foc, pe soseaua de centura a municipiului Drobeta-Turnu Severin.

- Doua persoane, printre care un copil in varsta de cinci ani, a murit in luna ianuarie din cauza rujeolei in Ucraina, o tara afectata de un focar al acestei maladii, unde rata de vaccinare ramane printre cele mai scazute din Europa, au declarat miercuri autoritatile locale, citate de AFP. …

- Politia a transmis ca doua corpuri au fost gasite marti sub daramaturi. Cinci oameni au fost raniti serios si altul s-a aflat in situatie critica ca urmare a incidentului din orasul studentesc. Cauza exploziei nu este cunoscuta inca, dar Politia a precizat ca exclude un atac terorist. Presa…

- De ce mai avem sistem de ticketing in SMART CITY CLUJ, domnule Boc? Municipalitatea face subventii „in orb", facandu-se ca nu stie ca are socotitoare electronica. Primaria se pregateste sa ofere, în sedinta de Consiliu Local de miercuri, 7,5 milioane de lei Companiei de Transport Public…

- UPDATEDoi barbati si-au pierdut viata, iar o femeie se afla in stare grava, dupa ce masina in care se aflau a plonjat, duminica dupa-amiaza, de la o inaltime de aproape 15 metri, in raul Jiu, accidentul producandu-se pe DN 66A, in zona localitatii Valea de Brazi, din Valea Jiului. Masina…

- Peste 20.000 de persoane au participat la proteste, care au fost in mare parte pasnice. Politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de manifestanti care au incercat sa treaca de un baraj instalat in jurul cladirii Parlamentului.Demonstrantii au afisat pancarte cu mesajele…

- Doua mașini s-au izbit puternic una de cealalta, in aceasta dimineața, in Arad. In urma accidentului, unul dintre autoturisme a ajuns cu roțile in sus, iar partea din fața a celuilalt a fost distrusa. La fata locului au intervenit echipaje ale ambulantei si ale politiei, iar circulatia se desfasoara…

- Romania a inregistrat in ultima statistica disponibila, 97 de victime in accidente rutiere la fiecare milion de locuitori și ocupa locul doi in Uniunea Europeana la acest capitol, doar Bulgaria depașindu-ne cu 99 de decese/milion de locuitori! Read More...

- Printre noile reguli, se numara introducerea decontarii directe, serviciu care permite unui pagubit sa-si repare masina pe propria asigurare, urmand ca firma sa de asigurari sa recupereze prejudiciul de la asiguratorul soferului vinovat. Acest mecanism nou, care este optional, poate functiona numai…

- Masinile inteligente, conectate la internet, au prevazute sisteme de securitate foarte avansate, dar sunt vulnerabile atacurilor cibernetice. Hackerii ar putea sa controleze o astfel de masina de la distanta, chiar si de pe alt continent. “Daca eu ma aflu, spre exemplu, in Europa, in Romania si merg…

- Opt oameni au murit, alti 84 au fost salvati si cateva zeci sunt dati disparuti in primul naufragiu din acest an implicand migranti care au incercat sa ajunga in Europa prin Marea Mediterana, transmite Reuters.Migrantii au fost vazuti sambata dimineata pe o ambarcatiune in largul coastelor Libiei, a…

- Accident violent in raionul Edineț. Trei persoane au fost traumate dupa ce mașina cu care se deplasau s-a tamponat intr-un copac. Impactul a avut loc azi dimineața in jurul orei 05:30 in apropiere de localitatea Hlinaia.