Țara din Europa care obligă băncile să convertească creditele în franci elvețieni și să reducă datoriile clienților Sarbii cu credite imobiliare denominate in franci vor beneficia de o conversie a datoriilor in euro, datorii care ulterior vor fi reduse cu 38%, iar rata dobanzii va fi limitata la 3,4%, a anuntat Guvernul de la Belgrad. În anul 2015, aproximativ 22.000 de debitori cu credite în franci elveţieni din Serbia, în valoare de aproximativ 1,1 miliarde euro, au văzut cum ratele lor lunare au crescut semnificativ după ce Banca Naţională a Elveţiei a eliminat plafonul său privind valoarea francului, scrie Agerpres. Odată cu creşterea cursului… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

