Țara din Europa care legalizează canabis în scop recreativ Luxemburg ar urma sa fie prima țara din Europa care ar legaliza producția și consumul de canabis in scop recreativ. Ministerul Sanatații din aceasta țara confirma planurile și le solicita și țarilor vecine sa iși ”relaxeze” legile, scrie The Guardian. Este de așteptat ca rezidenții cu varsta de peste 18 ani sa poata cumpara medicamentul pentru utilizare recreativa in termen de doi ani. Statul va reglementa producția și distribuția printr-o agenție de cannabis. Se preconizeaza ca proiectele de legislație vor fi prezentate la sfarșitul acestui an, oferind detalii suplimentare cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

