Stiri pe aceeasi tema

- Franta va deveni a sasea putere economica a lumii in 2019, depasind Marea Britanie, din cauza impactului Brexitului, potrivit un studiu publicat de institutul londonez Centre for Economics and Business Research...

- Franta va deveni a sasea putere economica a lumii in 2019, depasind Marea Britanie, din cauza impactului Brexitului, potrivit un studiu publicat de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmit RTE News si Reuters.

- "Subminarea" economiei britanice este inevitabila, in urma scaderii investitiilor, ca efect al iesirii tarii din UE. Dar pana in 2020 Regatul Unit va redeveni sasea putere economica a lumii, o pozitie pe care ar urma sa o mentina pana in 2033, conform studiului. In cursa pentru depasirea economiilor…

- State emergente precum China, India si Brazilia vor avea nevoie de mai mult timp decat s-a estimat initial pentru a depasi economiile dezvoltate, din cauza intarzierilor inregistrate in acest an, potrivit unei analize a Centre for Economics and Business Research (Cebr), transmite Reuters, relateaza…

- State emergente precum China, India si Brazilia vor avea nevoie de mai mult timp decat s-a estimat initial pentru a depasi economiile dezvoltate, din cauza intarzierilor inregistrate in acest an, potrivit unei analize a Centre for Economics and Business Research (Cebr), transmite Reuters.

- Spania nu va sustine proiectul acordului Brexitului incheiat intre Londra si Bruxelles daca nu obtine asigurari ca va putea negocia in mod direct cu Regatul Unit viitorul Gibraltarului, a anuntat luni ministrul spaniol de Externe Josep Borrell, relateaza Reuters.La sosirea sa la Bruxelles,…

- Romania, Polonia si Ungaria ar putea fi afectate semnificativ de Brexit, arata un nou raport ING, deoarece schimbarile la nivelul principalelor lanturi de aprovizionare si scaderea sumelor de bani trimise de expati se adauga potentialei reduceri de 20% a fondurilor europene alocate acestor tari.…

- Numarul cetatenilor din Uniunea Europeana care lucreaza in Marea Britanie a scazut cu 132.000 in perioada iulie - septembrie 2018, comparativ cu anul trecut, cel mai semnificativ declin anual de cand au inceput sa fie publicate aceste date, in 1997, a anuntat marti Oficiul National de Statistica (ONS).…