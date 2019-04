Stiri pe aceeasi tema

- Joko Widodo, președintele in funcție al Indoneziei, a anunțat ca Guvernul intenționeaza sa mute capitala țarii intr-un alt oraș, deoarece actuala capitala, Jakarta, este supraaglomerata , informeaza agenția Tass, citand presa locala. "Jakarta nu reușește sa indeplineasca cu succes doua sarcini,…

- "A fost identificat cel care a amenintat-o pe jurnalista Emilia Șercan" Jurnalista de investigatii Emilia Sercan. Foto: Agerpres. Politistii l-au identificat pe cel care a amenintat-o acum câteva zile pe jurnalista de investigatii Emilia Sercan. Este vorba de un ofiter de politie,…

- Doua persoane sunt audiate de politistii din Capitala dupa ce un barbat a reclamat ca, in urma unui conflict izbucnit in trafic, in Sectorul 4, persoane necunoscute i-au avariat autoturismul, lovindu-l cu bete din lemn. Barbatul nu a fost ranit in urma incidentului.Politia Capitalei a anuntat…

- Zborul FZ 1796 al companiei Fly Dubai, care urma sa decoleze din Bucuresti catre Dubai, marti seara, la ora 23:30, a fost anulat, in urma restricțiilor Uniunii Europene de astazi. Compania Fly Dubai este singura care opereaza regulat cursele catre Bucuresti cu aeronave din seria B737 Max. Operatorul…

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii noiembrie 2018, la 1.018.213 persoane, comparativ cu 993.740 persoane in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Câştigul salarial mediu brut, era la finele lunii noiembrie 2018,…