- Indonezia intentioneaza sa-si mute capitala de la Jakarta din cauza aglomerarii, a anuntat Guvernul, citat de BBC. Ministrul Dezvoltării regionale, Bambang Brodjonegoro, a spus că preşedintele Joko Widodo a ales să mute capitala după o "decizie importantă". …

- Indonezia intentioneaza sa-si mute capitala de la Jakarta din cauza aglomerarii, a anuntat Guvernul, citat de BBC. Ministrul Dezvoltarii regionale, Bambang Brodjonegoro, a spus ca presedintele Joko Widodo a ales sa mute capitala dupa o "decizie importanta", relateaza News.ro.Citește și: VIDEO…

- Un om de afaceri din Braila a reclamat la Poliție faptul ca din mașina sa a disparut suma de 500.000 de lei. Banii au fost furați in timp ce mașina era parcata pe o strada din orașul Braila, iar polițiștii au instituit filtre la ieșirile din oraș, pentru prinderea hoților.Incidentul a avut…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat cu o mare majoritate un amendament inițiat de parlamentarii suceveni ai PSD prin care s-a creat posibilitatea construirii conductei de gaz Pojorata-Vatra Dornei chiar și in situația existenței unui litigiu. Anunțul a fost facut de președintele organizației județene…

- "O noua viziune presupune si modificarea regulamentelor europene nu doar pentru a extinde, ci si pentru a devansa termene de cheltuire a banilor europeni. Chiar cu un an sau doi daca acest lucru este benefic pentru economiile noastre si pentru cetateni. Si chiar daca este mai greu din punct de vedere…

- Munți acoperiți de pini și chiparoși, plantații de kumquat, lamai și portocali, o linie de coasta cu formațiuni stancoase iscate din ape cristaline și o capitala boema, toate acestea sunt doar o parte din minunile din Corfu, cea mai verde insula din Marea Ionica. Pefecta pentru relaxare la plaja, drumeții…

- Doua camioane cu ajutoare umanitare din brazilia erau blocate la frontiera cu Venezuela sambata, lucru care contrazice anutul liderului opozitiei venezuelene Juan Guaido, potrivit caruia au reusit sa treaca de blocada politiei si sa intre in tara, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Citeste…

- Mulți dintre noi am crescut ascultand sau citind povești bazate pe mituri stravechi. Mulțumita acestor povești, am avut șansa sa facem, inca din copilarie, incursiuni in numeroase locuri mitice. Dar nu toate aceste aventuri trebuie sa ramana de domeniul imaginației. Multe legende sunt inspirate…