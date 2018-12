Stiri pe aceeasi tema

- Qatarul se va retrage de la 1 ianuarie 2019 din Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC), a anuntat luni ministrul Energiei, Saad al-Kaabi, transmit DPA si Reuters, conform agerpres.ro. Decizia vine dupa ce Doha a revizuit modurile de a-si spori rolul sau pe plan international si…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus luni ca Moscova va riposta daca Statele Unite se vor retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) din 1987, scriu agențiile de știri din Rusia, citate de Reuters.

- Secretarul american al Energiei, Rick Perry, a cerut Ungariei și vecinilor sai sa renunțe la conductele rusești de gaze, care, potrivit Washingtonului, sunt folosite pentru a intari presiunea Moscovei in Europa Centrala și de Est, scrie Reuters. Diversificarea energiei va fi cruciala pentru regiune,…

- Cererea de gaze naturale ar urma sa o depaseasca pe cea de carbune, devenind a doua mare sursa de energie a lumii, dupa petrol, pana in 2030, datorita eforturilor de reducere a poluarii aerului si cresterii gradului de utilizare a gazelor naturale lichefiate (LNG), a prognozat marti Agentia Internationala…

- Unele dintre cele mai spectaculoase plaje de pe Riviera Franceza au fost inchise joi, iar numerosi voluntari, echipati cu lopeti, furci si saci menajeri, incearca sa curete litoralul de reziduurile de petrol care au ajuns la tarm dupa ce doua nave au intrat in coliziune in largul insulei Corsica…

- PKN Orlen, companie controlata de statul polonez, si rivalul mai mic Lotos proceseaza in principal titei rusesc livrat prin conductele construite in anii 1960, dar ambele firme si-au majorat achizitiile de titei din alte surse. 'Nigeria este noua noastra sursa de aprovizionare pe care o analizam.…

- India va importa in noiembrie noua milioane de barili de petrol din Iran, in pofida intrarii in vigoare a celui de-al doilea set de sanctiuni contra acestei tari din Orientul Mijlociu, spun doua surse din sector pentru Reuters.

- Plasticul si alte produse petrochimice vor sustine cererea mondiala de petrol pana in 2050, contracarand un consum mai mic de combustibili pentru transport, a anuntat vineri Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Reuters. In pofida eforturilor guvernelor de a reduce poluarea si emisiile…