Stiri pe aceeasi tema

- Ultima zi din luna noiembrie va fi cea mai friguroasa, iar mercurul din termometre va scadea în aproape toata țara sub 0 grade Celsius. Nici Bucureștiul nu va fi ocolit de valul de ger, iar temperaturile se vor situa, în decursul zilei de vineri, în jurul valorii de -8 grade Celsius.…

- Vremea 16 noiembrie 2018 aduce temperaturi scazute, vant puternic și ninsori in toata țara. Avertizarea ANM este valabila pana duminica, la ora 12.00. Vremea 16 noiembrie 2018 se anunța a fi una deosebit de rece, cu ninsori și intensificari ale vantului la munte, precipitații slabe mixte in zonele joase…

- Vremea se racește incepand de joi pana duminica, avertizeaza meteorologii. Temperaturile vor fi mai mici cu aproape opt grade fața de cele normale pentru aceasta perioada. In majoritatea regiunilor va ploua, așa cum arata prognoza pe urmatoarele zile. ANM a anunțat ca, in urmatoarele zile, temperaturile…

- Vremea 30 octombrie 2018 se anunța a fi una cu temperaturi ridicate și cer senin, dar noaptea sunt așteptate ploi. Vremea va fi in continuare deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului, cu temperaturi cuprinse intre 20 și 23 de grade pe timp de zi și intre 8 și 12 grade pe timp de noapte. Conform…

- Prognoza meteo se arata prietenoasa pentru ziua de astazi. Chiar daca cerul va fi mai mult innorat, nu va ploua decat izolat. Iata cum va fi vremea 22 octombrie 2018 in toata țara. Vremea 22 octombrie 2018. ANM anunța șanse de ploi slabe pe arii restranse in Oltenia și Transilvania. In restul regiunilor,…

- Vremea se raceste saptamana viitoare, anunta ANM, precizand ca temperaturile se vor incadra intre 13 si 21 de grade. Joi va fi cea mai rece zi din saptamana cu temperaturi intre 3 si 13 grade Celsius, urmand ca de vineri valorile sa creasca usor.

- Vremea se schimba in acest sfarsit de saptamana, anunta ANM, precizand ca vor fi ploi si temperaturi cuprinse intre 16 si 22 de grade, cu cateva grade mai putin decat media. De luni, vremea se incalzeste si vor fi valori normale pentru aceasta perioada. “Se schimba putin vremea, in sensul ca isi vor…

- Luni vremea este calda in aproape intreaga țara, temperaturile ajungand sa masoare in termometre pana la 26 de grade. Soarele va fi prezent cam peste tot, mai apar cativa nori prin vest si nord-vest si, izolat, in zona de munte. La amiaza vor fi 17 grade pe litoral si 25 de grade local in Crișana, Transilvania…