Țara care sfidează gravitația economică și politică Cu toate acestea, Bangladeshul a devenit una dintre poveștile economice de succes ale lumii. Ajutata de un sector in creștere rapida - industria de imbracaminte - economia Bangladeshului a inregistrat o creștere anuala de peste 6% timp de aproape un deceniu. De la foametea din 1974, țara obține acum aproape toata producția de alimente din surse interne. Cu o populație de 166 de milioane de persoane, venitul pe cap de locuitor a crescut de aproape trei ori din 2009, ajungand la 1.750 de dolari anul acesta. Iar numarul persoanelor care traiesc in saracie extrema - clasificat sub 1,25 dolari pe zi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

