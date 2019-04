Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile climatice au provocat o incalzire de aproape doua ori mai rapida in Canada in comparatie cu restul lumii, cel mai mare impact fiind inregistrat in nordul tarii, relateaza marti AFP care citeaza un raport guvernamental prezentat luni de mai multe media canadiene, potrivit Agerpres. …

- Un preot a fost injunghiat in fata congregatiei sale, in timpul unei transmisiuni live la TV, la cea mai mare biserica din Canada, informeaza AFP. Imaginile difuzate la un post catolic de televiziune si...

- Clipul de promovare a Romaniei a fost subtitrat in limba engleza de internauti, care au facut astfel serviciul ce trebuia sa existe de la bun inceput. Numai ca acestia au comentat in stil propriu banalitatile din videoclip.

- Cateva sute de liceeni au manifestat vineri in centrul orasului canadian Montreal, pentru protectia mediului, in contextul miscarii greviste Fridays for Future lansate in Suedia si la care s-au alaturat elevi din mai multe tari pentru a protesta...

- Este de notorietate dependența Germaniei fața de reusrsele energetice ale Rusiei, motiv pentru care Angela Merkel nu precupețește niciun efort sa apere Rusia în fața criticilor venite, în special din partea Statelor Unite.

- Membrii Dumei, camera inferioara a Parlamentului din Rusia, au votat marti, 12 februarie, o lege care priveste securizarea internetului rusesc in eventualitatea izolarii de reteaua informatica globala.

- Laurette a avut astazi parte de o mare surprinza atunci cand a mers in parcare si a gasit un bilet prin in parbrizul masinii. Vedeta se pare ca nu stie prea bine cum sa parcheze, caci a blocat pe cineva.