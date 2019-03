Țara care riscă să fie o BOMBĂ cu ceas, inclusiv pentru UE Dupa trei saptamani de proteste, Algeria schimba macazul si anunta ca Abdelaziz Bouteflika nu va candida pentru un al cincilea mandat. Alegerile prezidențiale din 18 aprilie au fost amanate. Anuntand sfarșitul mandatului sau la 26 aprilie, Bouteflika a conturat o cale pentru o noua constituție care urmeaza sa fie construita impreuna cu opoziția. Ramane de vazut daca acest lucru va fi suficient pentru a aduce pacea in țara, scrie publicația italiana Il Giornale, citata de Rador. Protestele Bouteflika se afla la putere din ’99, de cand s-a inchis sezonul sangeros al Terorii. Razboiul incepuse… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

