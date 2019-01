Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele uzbec Shavkat Mirziyoyev a semnat un decret privind exceptarea de la viza, pe o perioada de 30 de zile, a turistilor din peste 45 de tari, relateaza luni agentia Xinhua preluata de Agerpres. Decretul, care va intra in vigoare pe 1 februarie, face parte din masurile luate de catre…

- Shavkat Mirziyoyev, presedintele uzbec, a semnat un decret privind exceptarea de la viza, pe o perioada de 30 de zile, a turistilor din peste 45 de tari, relateaza luni agentia Xinhua. Decretul, care va intra in vigoare pe 1 februarie, face parte din masurile luate de catre guvernul uzbec pentru…

- Presedintele uzbec Shavkat Mirziyoyev a semnat un decret privind exceptarea de la viza, pe o perioada de 30 de zile, a turistilor din peste 45 de tari, relateaza luni agentia Xinhua. Decretul, care va intra in vigoare pe 1 februarie, face parte din masurile luate de catre guvernul uzbec…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, este de parere ca decretul presedintelui Klaus Iohannis privind prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii este ilegal. El a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca, in contextul in care Romania detine Presedintia…

- ”La sfarsitul anului vom avea alegeri prezidentiale si reiterez ce am mai spus: voi intra in competitie pentru un nou mandat de presedinte”, a declarat Klaus Iohannis. Presedintele s-a aratat foarte optimist si a precizat ca nu se teme de niciun contracandidat, inclusiv Liviu Dragnea.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este mentionat intr-o ampla analiza a publicatiei americane Washington Post, cu titlul „Noii autocrati”. Articolul are ca subiect incercarea unor lideri din Romania, Ungaria, Polonia si Cehia de a-si consolida puterea politica. In cazul Romaniei, autorul articolului …

- Primele 5 magazine vor fi deschise in acest an, in mall-urile din București, iar pana in 2020, conform planurilor, compania va depași 40 de magazine in Capitala și in alte orașe. Miniso a fost fondat, in Japonia, in 2013 de designerul japonez Miyake Junya și omul de afaceri chinez Ye Guofu și a deschis…

- DefCamp, cea mai mare conferința de securitate cibernetica din Europa Centrala și de Est, a avut loc la București, în intervalul 8 – 9 noiembrie. Peste 1.800 de participanți din toate colțurile lumii au participat la workshop-urile și prezentarile susținute de experții în securitate…