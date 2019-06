Țara care reintroduce pedeapsa cu moartea: "Am semnat" Presedintele srilankez, Maithripala Sirisena, a anuntat miercuri ca a semnat sentintele la moarte pentru patru detinuti condamnati pentru trafic de droguri, decizie ce pune capat unui moratoriu de 42 de ani, transmite EFE. "Am semnat pedeapsa cu moartea pentru patru condamnati. Va fi pusa in executare imediat, deja am decis si data", a spus Sirisena, in cadrul unei intalniri cu presa. "Cei patru sunt condamnati in legatura cu drogurile", a adaugat el. Sirisena a spus in mai multe randuri ca va pune in aplicare executarea detinutilor condamnati pentru delicte legate de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele convocase o reuniune de urgenta vineri seara pentru a-si exprima opozitia fata de aceasta comisie, creata pentru a face lumina in cazul atentatelor de pe 21 aprilie, soldate cu 258 de morti si aproape 500 de raniti. O sursa ministeriala a declarat pentru AFP ca presedintele…

- Presedintele din Sri Lanka, Maithripala Sirisena, a declarat ca o persoana din afara tarii ar fi putut planui atacurile de Paste, revendicate de ISIS, transmitand gruparii teroriste sa ii „lase tara in pace”, relateaza...

- Extremistul srilankez Zahran Hashim, omul-cheie prezumat al atentatelor jihadiste din duminica de Pasti din Sri Lanka, a murit comitand atacul de la unul dintre hotelurile de lux din Colombo, a anuntat vineri presedintele Maithripala Sirisena, relateaza AFP. "Ceea ce mi-au spus serviciile…

- Președintele statului Sri Lanka, Maithripala Sirisena, va declara stare de urgența luni, la miezul nopții, in urma unei serii de atacuri teroriste care au vizat mai multe locații din orașele Colombo, Negombo si Batticaloa, a informat cabinetul acestuia, relateaza site-ul agenției Reuters, conform…

- „Poziția președintelui Romaniei nu are ce cauta intr-o democrație bine așezata, pentru ca șefii de stat nu fac politica, nu jignesc partidele, nu-și exprima stari și frustrari personale, nu incita la ura, nu fac propaganda, nu-și bat joc de Constituție și de prevederile legale aferente unui președinte,…

- Uniunea Europeana a cerut guvernului din Sri Lanka sa renunte la planul de a reintroduce pedeapsa capitala in cazuri de trafic de droguri, la peste patru decenii de la ultima executie, scrie agerpres.ro.

- Uniunea Europeana a cerut guvernului din Sri Lanka sa renunte la planul de a reintroduce pedeapsa capitala in cazuri de trafic de droguri, la peste patru decenii de la ultima executie, relateaza luni DPA. "Cerem guvernului din Sri Lanka sa isi mentina moratoriul asupra pedepsei cu moartea", se arata…

- Autoritatile din Sri Lanka au distrus azi in public 769 de kilograme de narcotice care au fost confiscate in timpul unor raiduri efectuate de politie si oficiali vamali in cadrul unei operatiuni de combatere a traficului de droguri, relateaza dpa. Peste 100.000 de persoane sunt retinute in…