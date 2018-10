Stiri pe aceeasi tema

- China a produs doi miliardari pe saptamana in 2017, potrivit unui raport al bancii elvetiene UBS si al auditorilor PwC, astfel incat numarul miliardarilor din tara a ajuns la 373, cu o avere comuna de 1.120 de miliarde de dolari. Raportul apreciaza in prezent China ca fiind liderul statelor…

- China a produs doi miliardari pe saptamana in 2017, potrivit unui raport al bancii elvetiene UBS si al auditorilor PwC, astfel incat numarul miliardarilor din tara a inregistrat o crescut de la 318 la 373, cu o avere comuna de 1.120 de miliarde de dolari.

- Nemții de la Volkswagen iși continua expansiunea pe cea mai mare piața auto din lume cu deschiderea unei noi fabrici, a patra din acest an, in colaborare cu partenerul local FAW Group. Noua uzina Volkswagen din Tianjin (nordul Chinei) a costat aproximativ 1.6 miliarde de euro și va produce anual 300.000…

- Partidul Comunist Chinez (PCC) a dispus destituirea unui inalt responsabil regional dupa un rasunator scandal al vaccinurilor cu deficiente, care a provocat emotie in China in iulie, a anuntat joi presa oficiala, citata de AFP, preluata de Agerpres. Autoritatile descoperisera un proces de fabricare…

- China isi doreste infiintarea unui mecanism de pace pentru Coreea de Nord si Coreea de Sud, precum si denuclearizarea completa a peninsulei, a declarat joi ministrul de Externe chinez, Wang Yi, relateaza Reuters. De asemenea, ministrul chinez a declarat ca isi doreste ca Statele Unite…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au descoperit, intr un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din China, piese de mobilier in valoare de aproximativ 74.000 lei, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala a unei marci…

- Patru romani au primit interdictie in Venetia dupa ce au talharit zeci de turisti straini. Cei patru au fost observati in zona podului Rialto din Venetia, un loc extrem de aglomerat. Pentru a-i prinde, politistii din Venetia au pus la cale un plan spectaculos. Polițiștii au folosit doi agenti sub acoperire,…

- China si Marea Britanie iau in considerare initierea de discutii in vederea semnarii unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, scrie agerpres.ro.