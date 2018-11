Stiri pe aceeasi tema

- Republica Palau, țara insulara din Oceanul Pacific, va interzice cremele de protecție solara care distrug recifele de corali din cauza substanțelor chimice toxice. Autoritațile spun ca vor fi aplicate amenzi...

- David Humbries, in varsta de 62 de ani a murit pe 18 decembrie in stațiunea egipteana Hurghada, de la țarmul Marii Roșii. La scurt timp, trupul sau a fost repatriat in Marea Britanie, unde medicii legiști au constatat la autopsie ca acestuia ii lipseau cateva organe, printre care și inima, scrie The…

- Mai mult de 6.000 de familii au fost separate intre 19 aprilie si 15 august in acest an, potrivit raportului, relateaza dpa. Cifrele se refera la 'unitati familiale', termenul folosite de autoritatile americane pentru a descrie familiile ca un intreg, alcatuite din parinti si copii, sau membri individuali…

- Descoperire inspaimantatoare! Totul a avut loc in Australia, acolo unde au fost descoperite ace de cusut ascunse in capșune vandute la supermaket. Autoritațile investigheaza mai multe incidente de acest fel, potrivit The Guardian. Primul caz a fost semnalat in Gatton, Brisbane, acolo unde un client…

- Autoritatile saudite au arestat un barbat egiptean care apare intr-un videoclip alaturi de o femeie la micul dejun, scrie The Guardian, conform news.ro.In videoclipul descris de autoritati ca fiind „ofensator”, barbatul, angajat la un hotel, poate fi vazut cum mananca si glumeste alaturi de…

- Cel putin 324 de persoane au murit in statul indian Kerala in urma unor inundatii devastatoare care au lasat peste 220.000 de persoane fara case, scrie The Guardian. Operatiunile echipajelor de urgenta, folosindu-se atat de elicoptere cat si de barci, sunt in desfasurare si sunt cautati oameni care…