- O operațiune comuna a autoritaților din Romania, Olanda, Marea Britanie și SUA, impreuna cu Europol, s-a desfașurat, in secret, in Bacau. Operațiunea «Bakovia», a urmarit capturarea unor hackeri specializați in softuri de tip “ramsomware”, care blocau computerele și cereau o rascumparare pentru deblocarea…

- Florica Roman, judecator la Curtea de Apel Oradea publicat, astazi, pe blog o scrisoare deschisa adresata ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania, in care le reproșeaza faptul ca nici ei, nici predecesorii lor din ambasadele de la București nu…

- Scrisoarea deschisa a judecatoarei Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea, se adreseaza ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei, cei care si-au exprimat ingrijorarile cu privire la modificarile legilor justitiei. Magistratul cere ca reprezentantii celor…

- Ministerul Justiției publica, inca din 2004, un studiu comparat al modului in care funcționau Parchetele și modul de numire a procurorilor șefi din instituția Ministerului Public. Acum, proiectele de legi care au starnit atata valva și au scos oamnii in starda sunt aliniate la aceleași standarde cu…

- Romani, sarbi, unguri, asiatici, italieni, francezi, englezi, australieni, chiar și americani. Prin Timișoara ii poți intalni pe toți, in orice perioada a anului. Ii vezi dezorientați sau cu privirile bine orientate pe frumusețile orașului, admirand ornamentele de pe cladiri, mesajele scrijelite…

- Vanzarile ultimului model Eurofighter Typhoon au fortat reducerile de locuri de munca la cea mai mare companie de aparare din Europa, BAE Systems Plc., iar Franta si Germania studiaza deja optiunile de luipta care le permite sa omita Regatul Unit, relateaza Bloomberg. Cu toate ca Marea…

- Ministerul britanic de Interne a anuntat vineri ca, dupa Brexit, pasapoartele eliberate pentru cetatenii Regatului Unit nu vor mai avea culoarea bordo si vor reveni la albastrul lor ”emblematic” de altadata, relateaza AFP, potrivit agerpres. ”Iesirea din UE ne da ocazia unica de a reinstaura identitatea…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru Legile Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat joi ca nu este nevoie de avizul Comisiei de la Venetia, asa cum i-au cerut 7 ambasade intr-un comunicat comun, deoarece legile, asa cum au fost ele modificate in Parlament intaresc independenta…

- Ambasadorii a sapte state UE si au exprimat ingrijorarea legata de modificarile aduse legilor Justitiei in Romania. Avertismentul este semnat de ambasadorii tarilor: Germania, Franta, Olanda, Belgia, Suedia, Danemarca, Finlanda, relateaza Digi 24.Ambasadorii Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei,…

- Sapte ambasade ale unor tari din Uniunea Europeana au emis joi un comunicat comun in care isi exprima ingrijorarea cu privire la modificarea Legilor Justitiei si sustin necesitatea obtinerii unui aviz din partea Comisiei de la Venetia. Semnatarii sunt ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei,…

- România, Ungaria, Polonia, Bulgaria sunt câteva dintre țarile estice, enumerate într-un editorial al Financial Times, în care independența justiției este pusa în pericol. "Daca acest conflict nu va fi rezolvat cât mai curând, s-ar putea ca cea…

- Potrivit acestor surse, manevrele au repetat capturarea statelor baltice si a Belarusului precum si o "campanie soc" impotriva tarilor occidentale membre ale NATO precum Germania si Olanda, dar si Polonia, Norvegia si state nealiniate precum Suedia si Finlanda. Potrivit celor doua surse, trupele rusesti…

- Aproximativ 50 de familii din judetul Olt vor trebuie sa dea inapoi banii incasati cu titlu de alocatii de stat pentru copii. Si asta intrucat au beneficiat in mod nejustificat de acest drept atat in tara, cat si in strainatate, scrie gazetaoltului.ro. Inspectorii Agentiei Judetene pentru…

- Un nou sondaj arata ca 51% dintre britanici sunt pentru ramânerea Regatului Unit în Uniunea Europeana. Un total de 51% dintre britanici sunt acum pentru ramânerea tarii lor în Uniunea Europeana, potrivit unui sondaj realizat de institutul de cercetare BMG pentru ziarul…

- Aproximativ 15.700 de medici romani lucreaza in strainatate, potrivit un studiu realizat de Asociatia Romana pentru Promovarea Sanatatii (ARPS). Majoritatea au plecat in state din vestul Europei: Germania, Marea Britanie si Franta. “Intr-o declaratie recenta a Societatii Nationale de Medicina de Familie…

- Dintre aceștia, peste 4 milioane de romani au plecat in strainatate, iar aproape 6 milioane traiesc in comunitațile istorice. Din statistici rezulta ca numarul romanilor care au plecat din țara se afla in continuare in creștere. Raportul ONU din 2015 vorbea de aproximativ 3,4 milioane de romani…

- Activisti din Rusia au plasat trei anunturi publicitare pe Facebook in 2016, inaintea referendumului britanic pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana (UE), si au platit doar 97 de centi pentru a ridica problema imigratiei, a anuntat miercuri reteaua de socializare, relateaza Reuters.…

- Muzeul Astra din Sibiu va depasi pana la finalul anului pragul de 600.000 turisti, in crestere cu 31% fata de 2016, strainii reprezentand o treime din totalul vizitatorilor (35%), mai ales germani, austrieci si israelieni. O alta tendinta observata este ca multi dintre romanii care…

- Taxa de clawback este o afacere de 350 milioane de euro pe an, o taxa impusa producatorilor de medicamente. In aceste zile, asistam la un razboi intre Stat și aceștia. Miza este importanta și depașește valoarea nominala, fiind vorba despre faptul ca in Romania se aplica un sistem diferit de cel din…

- In cursul zilei de duminica, 10 decembrie, mai multe zboruri care aveau decolare/aterizare pe Aeroportul Internațional Timișoara au fost afectate de condițiile meteo nefavorabile produse in toata Europa, in special in Marea Britanie, Germania și Olanda. Mai multe aeroporturi au fost inchise, iar pasagerii…

- Vremea rea din Marea Britanie, Germania și Olanda a dat peste cap planurile catorva sute de oameni care aveau drum inspre și de la Timișoara. Șapte curse au fost anulate, dupa ce mai multe aeroporturi din Europa au fost inchise.

- „Au fost inregistrate progrese suficiente” pentru a trece la urmatoarea etapa a declarat seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker. La randul sau, Theresa May a anuntat solutia in problema spinoasa a imigrantilor: „cetatenii UE din Marea Britanie vor continua sa traiasca la fel ca inainte” de…

- Uniunea Europeana a importat jucarii in valoare de 7,2 miliarde de euro, in 2016, China fiind principala sursa de unde s-au importat jucarii (85%), exporturile valorand doar 1,5 miliarde de euro. Exporturile Uniunii Europene (UE) catre țarile care nu fac parte din blocul comunitar sunt de…

- Karolina Pliskova, fost lider mondial in 2017, a fost insa destul de departe de recordul pe care l-a stabilit in 2016, cu 530 de asi, doborand performanta reusita tot de ea in 2015, 517 asi.Karolina Pliskova a reusit cei 452 de asi in 69 de meciuri, fiind urmata de germanca Julia Goerges,…

- Uniunea Europeana este un importator net de jucarii din restul lumii, valoarea exporturilor spre tarile non-UE fiind de aproape cinci ori mai mica decat valoarea importurilor din aceste tari, arata datele publicat marti de Eurostat. Conform sursei citate, Uniunea Europeana a importat, in 2016,…

- Firmele scot la concurs aproape 5.000 de locuri de munca in industria IT, cei mai cautați fiind programatorii, managerii de proiect și web designerii. Potrivit portalului de recrutare BestJobs, numărul joburilor în IT este în continuă creștere, oferta dublandu-se de la începutul…

- Ambasadorul Paul Brummell a afirmat miercuri ca Marea Britanie iși dorește ca cetațenii UE care traiesc in regat "sa ramana, impreuna cu familiile lor, pe teritoriul britanic", dupa Brexit. "Am facut deja progrese semnificative de la începutul negocierilor asupra chestiunilor…

- Preturile gazelor pentru consumatorii casnici au scazut cu 6,3%, in medie, in Uniunea Europeana intre primul semestru din 2016 si primul semestru din 2017, ajungand la 5,8 euro per 100 kWh. Romania a inregistrat cele mai mici preturi la gaze pentru gospodarii in prima jumatate a acestui an (3,2…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marți Uniunii Europene și Marii Britanii sa negocieze ''rapid'' și ''fara animozitate inutila'' asupra ieșirii Regatului Unit din blocul comunitar.

- CHIȘINAU, 23 nov — Sputnik, Maria Șustrova. Occidentul este amenințat de o „realitate apocaliptica", a declarat zilele acestea patriarhul Kirill în fața primatului Bisericii Anglicane, Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Portal Welby. „Ceea ce observam astazi în…

- Parlamentul Marii Britanii va începe la 4 decembrie dezbaterea legii privind retragerea țarii din Uniunea Europeana, transmite joi Reuters citata de Agerpres. Dezbaterile asupra acestei legi sunt programate sa continue în alte patru zile din decembrie, a anunțat joi conducerea…

- Legea Retragerii din UE, care se confrunta cu o puternica opoziție in forul legislativ, vizeaza ruperea legaturilor politice, financiare și legale cu blocul comunitar, precum și transpunerea mai multor legi și norme europene in legislația britanica, dupa ieșirea Regatului Unit din Uniune, prevazuta…

- Normele cu privire la introducerea traseului aplicativ pentru proba de verificare a aptitudinilor fizice la concursurile de admitere în școlile MAI au fost publicate în Monitorul Oficial, anunța Ministerul Afacerilor Interne (MAI), care precizeaza ca a fost eliminat criteriul de înalțime.…

- Romania ramane in topul țarilor cu cele mai multe decese cauzate de accidente rutiere. Țara noastra este depașita doar de Bulgaria. La polul opus se afla Suedia și Marea Britanie. Potrivit datelor publicate de Eurostat pentru anul trecut, cele mai puține fatalitați ca urmare a accidentelor rutiere…

- Cresterea economica de 7% in primele 9 luni si de 8,8% in trimestrul III 2017, anuntata de Institutul National de Statistica (INS), reprezinta o medie nationala a evolutiilor sectoriale, o rezultanta a minusurilor si plusurilor, unde - in premiera - minusurile vin din sectorul public, dependent…

- Marea Britanie are de platit cel putin 60 de miliarde de euro la iesirea din UE, estimeaza presedintele Parlamentului European Marea Britanie ar trebui sa plateasca cel putin 60 de miliarde de euro la iesirea din Uniunea Europeana (UE) pentru a-si onora angajamentele financiare, estimeaza…

- Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Politica Externa, Federica Mogherini, se afla sub tirul criticilor înainte de Consiliul General de luni, în care va fi discutata problema dezinformarii rusești. Mai mulți experți și politicieni o critica pe șefa diplomației…

- Marea Britanie urmareste cu atentie noile modificari fiscale din Romania, pentru ca, spune ambasadorul Regatului Unit la Bucuresti, pentru firmele straine este important ca climatul de investiții sa fie stabil și predictibil.Citeste si: Specialiștii romani, explicatii privind norul radioactiv…

- Vineri dimineata, mii de utilizatori WhatsApp, la nivel mondial, au sesizat ca aplicatia nu functioneaza. Deocamdata nu a fost comunicata oficial cauza defectiunii. Și aplicația WhatsApp Web, care se folosește de conexiunea telefonului și poate fi utilizata de pe laptopuri sau desktopuri, a fost afectata…

- Probleme la nivel mondial pentru utilizatorii aplicației Whatsapp. Potrivit downdetector.com, a fost publicata o harta cu zonele afectate, din care se vede ca exista dificultați tehnice pentru utilizatorii din Marea Britanie, Germania, Belgia, Olanda, Italia, Spania, România, Finlanda,…

- Pentru a combate impacturile din ce în ce mai grave ale schimbarilor climatice și poluarii aerului, grupurile de societate civila din 28 de țari lanseaza azi Europe Beyond Coal/Europa dincolo de carbune, o campanie colectiva menita sa catalizeze trecerea de la carbune spre surse regenerabile…

- O statistica realizata la nivel european spune ca barbații sunt mai grași decat femeile, deși fac sport intr-o proporție mult mai mare. Datele Eurostat arata ca, in UE, 57% dintre barbati erau considerati supraponderali (avand un indice al masei corporale de 25 sau peste), in comparatie cu 44 % dintre…

- Romania a inregistrat, in septembrie, una dintre cele mai mici rate ale somajului, de 5%, sub media de 7,5% a Uniunii Europene, potrivit unui raport al Eurostat publicat marti. Cele mai mici rate ale somajului au fost raportate in Cehia (2,7%), Germania (3,6%), Malta (4,1%), Ungaria (4,2%),…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania a semnat, recent, o Declarație comuna, impreuna cu alte asociații ale transportatorilor rutieri și asociații patronale din 17 țari membre UE, impotriva aplicarii Directivei privind Detașarea Lucratorilor (96/71/CE) care efectueaza operațiuni…

- Peste 5 milioane de tone de paste fainoase au fost produse in Uniunea Europeana (UE), in 2016, cu 51% mai mult decat anul anterior, iar Italia a ramas principalul producator si exportator, potrivit unui raport al Eurostat publicat miercuri, cu ocazia Zilei Internationale a Pastelor. In…

- Marea Britanie va fi nevoita sa impuna un buget privind Irlanda de Nord daca pana la 6 noiembrie la Belfast nu va fi format un nou guvern in care puterile sunt imparțite (intre unioniști și naționaliști, n.r.), a anunțat miercuri ministrul britanic pentru Irlanda de Nord, James Brokenshire, citat…

- Biroul Procurorului Public European (EPPO) va avea sediul la Luxemburg și se va ocupa de cazurile transfrontaliere pe care adesea procurorii naționali le considera dificil de urmarit. Se estimeaza ca EPPO va fi operațional incepand din anul 2020.Concret, EPPO va avea un birou central in…

- Reformularea unui mic, dar crucial pasaj din concluziile summitului Consiliului European din aceasta vara reprezinta unul dintre cele mai clare exemple de pana acum ale modului in care Beijing-ul influenteaza procesul decizional din UE, scrie Politico. „Exista mai multe tari care au profitat in ultimele…