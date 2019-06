Țara care amenință supremația Cubei într-o industrie care a făcut Havana celebră în întreaga lume. Solul vulcanic favorizează culturile Nord-vestul statului latino-american Nicaragua a devenit o zona propice pentru culturile de tutun, cee ace face din aceasta tara din America Centrala o noua putere pe piata mondiala a tigarilor de foi, transmite AFP. Începând din decembrie şi până în mai, sute de muncitori sunt pe câmpurile din jurul Esteli, un oraş cu 100.000 de locuitori situat la o altitudine de 800 de metri, pentru a culege şi sorta frunzele de tutun care sunt puse ulterior la uscat. Esteli este leagănul industriei tutunului din Nicaragua, potrivit Agerpres. Peste 42.000… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

