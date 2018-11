Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de savanti din China de la Hefei Institutes of Physical Science a anuntat saptamana aceasta ca reactorul EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) - un „soare artificial” proiectat pentru a imita procesul Soarelui de a genera energie - a atins o noua temperatura: 100 de milioane…

- O echipa de savanti din China de la Hefei Institutes of Physical Science a anuntat saptamana aceasta ca reactorul EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) - un „soare artificial” proiectat pentru a imita procesul Soarelui de a...

- Antreprenorii care au creat brandurile romanesti au avut incredere si vointa de a rezista pe piata, iar constructia unui brand se face cu oamenii din companie, au sustinut antreprenorii din zona Banatului care au creat cateva dintre cele mai mari branduri din tara, prezenti la conferinta Branduri Romanesti,…

- Asteroidul Oumuamua captiveaza in continuare oamenii de știința, chiar daca a trecut un an de cand s-a apropiat de Pamant. Asteroidul in forma de țigara reprezinta in continuare un mister pentru oamenii de știința. Acum, cercetatorii de la Universitatea Harvard susțin ca acesta ar putea fi o nava extraterestra…

- Soarele bland si vremea neobisnuit de calda i-a scos pe oameni la plimbare si la gratare. Locuitorii Capitalei au mers in parcuri cu prietenii pentru a se bucura de temperaturile generoase. "Timpul e frumos.

- Daca vei vizita orașul Chengdu din China, dupa anul 2020, vei credea ca ai nimerit intr-un film SF. Seara, dupa apusul Soarelui, pe cer va aparea a doua Luna. Și nu, nu e o gluma. Dar nici corp ceresc in adevaratul sens al cuvantului, ci un fel de… felinar imens, pe cer. Practic, oamenii de știința…

- Datele oficiale ale guvernului de la Berlin, preluate de Deutsche Welle, arata ca romanii și polonezii sunt principala resursa de forța de munca din Germania. Locurile de munca din Germania nu ar mai putea fi ocupate fara lucratorii veniți din Europa de Est, mai ales din Polonia si Romania – 422.000…