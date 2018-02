Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai inalta instanta administrativa germana, in Leipzig, va decide joi daca marile orase germane au dreptul de a interzice diesel-urile vechi, decizia putand sa afecteze 15 milioane de masini, scrie Reuters. Scandalul Volkswagen a afectat grav imaginea masinilor diesel si ponderea acestora in totalul…

- Producatorul auto Volkswagen a acceptat sa majoreze cu 4,3% salariile a peste 120.000 de angajati din Germania, incepand cu luna mai, a anuntat, miercuri, IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, transmit MarketWatch si Reuters. Acordul este similar celui obtinut luna aceasta de IG Metall…

- Turcia nu a emis inca autorizatia de care grupul rus Gazprom are nevoie pentru a putea incepe sa construiasca sectiunea terestra a gazoductului TurkStream, ceea ce provoaca ingrijorari ca acest proiect de importanta strategica ar putea sa sufere intarzieri, au declarat pentru Reuters mai multe surse…

- Barbatul care i-a cazat pe doi dintre autorii atentatelor jihadiste de la Bataclan, din 13 noiembrie 2015, a fost eliberat miercuri de un tribunal corectional de la Paris, in contextul in care parchetul a cerut sa fie condamnat la patru ani de inchisoare, relateaza AFP, citat de News.ro . ”Nu s-a dovedit…

- Partidul Social-Democrat german (SPD), care a ajuns miercuri la un acord de principiu cu blocul conservator condus de Angela Merkel cu privire la distribuirea portofoliilor in viitorul guvern de la Berlin, este scena unor divergente interne legate de participarea la guvernare, noteaza vineri dpa.…

- Autoritatile israeliene au inceput sa distribuie notificari catre 20.000 de imigranti africani, toti barbati, prin care sunt avertizati ca au la dispozitie doua luni sa paraseasca tara altfel risca sa intre la inchisoare, informeaza Reuters. Guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu ofera imigrantilor…

- Fermierul era acuzat ca l-a obligat pe roman si pe cumnatul sau sa incarce intr-o remorca baloti de paie cantarind 800-900 de kilograme, sub un soare arzator si fara nicio adiere de vant, fara sa li se acorde pauze de odihna si fara sa poata bea apa. Muncitorul in varsta de 32 de ani a murit ulterior…

- Cel mai mare grup bancar din Germania, Deutsche Bank, a anuntat vineri ca 2017 a fost al treilea an consecutiv incheiat cu pierderi, o consecinta a unei conjuncturi dificile, a scaderii veniturilor din investitii si a reformei fiscale americane, informeaza Reuters. Pierderile nete de 497 milioane de…

- "Dezvoltarea unei armate nationale somaleze avanseaza foarte lent, in parte din cauza deficientelor din structurile politice si institutionale, precum si din cauza diferentelor intre echipamentele soldatilor somalezi instruiti", a afirmat oficialul german. Decizia de retragere a Germaniei,…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 a mai depasit un obstacol dupa ce compania responsabila de acest proiect a primit autorizatia necesara pentru constructia si operarea conductei in apele teritoriale ale Germaniei, precum si in zona de coasta din jurul orasului Lubmin, a anuntat miercuri operatorul…

- Presa germana scrie ca testele abominabile, cum le-au numit oficialii germani, au fost facute de o asociație finanțata de Volkswagen, Daimler și BMW. Nu e clar in acest moment daca marii constructori auto știau ca testele se fac pe oameni și maimuțe. Experimentul pe maimuțe a avut loc in statul…

- Viitorul guvern al Germaniei trebuie sa respecte angajamentul de a creste cheltuielile pentru aparare pana la 2% din PIB, a declarat luni, la Wiesbaden, secretarul armatei americane, Mark Esper, citat de Reuters. In timpul unei vizite a contingentului american din garnizoana de langa Frankfurt, el…

- Guvernul german a revizuit in crestere, de la 1,9% la 2,4%, estimarile privind avansul celei mai mari economii europene in acest an, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In 2018, exporturile ar urma sa inregistreze o expansiune de 5,3%, iar exporturile…

- Parchetul spaniol a anuntat luni ca a cerut Curtii Supreme reactivarea mandatului de arestare international impotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, sosit luni dimineata la Copenhaga, unde urmeaza sa participe la o conferinta, relateaza AFP, Reuters si dpa. Deplasarea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun…

- Capul mafiei chineze a fost arestat in Italia. Politia italiana a anuntat joi, 18 ianuarie, destructurarea unei organizatii infractionale chineze de tip mafiot, care controla distributia de produse chinezesti in Europa, relateaza Agerpres . Presupusul cap al organizatiei, Zhang Nai Zong, in varsta de…

- Presupusul cap al organizatiei, Zhang Nai Zong, in varsta de 57 de ani, a fost arestat la Roma. Politia, care l-a prezentat ca fiind "regele mafiei chineze", l-a urmarit initial la Prato, localitate in apropiere de Florenta care gazduieste cea mai importanta comunitate chineza din Italia si unde…

- Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei de vineri, va fi prima dupa finalizarea proiectului de acord guvernamental intre conservatorii dnei Merkel (Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Crestin Sociala, CDU/CSU) si social-democratii germani (SPD), care ar putea duce in viitorul…

- Cel puțin 47 de persoane au fost ranite, marți, dupa ce un autobuz școlar a deraiat și a intrat în zidul unei case aflate în sudul Germaniei, au anunțat autoritațile locale, informeaza site-ul postului ABC News și al agenției Dpa. Un purtator de cuvânt al autoritațile din Manheim,…

- Cel putin 21 de persoane au fost ranite, marti, dupa ce un autobuz scolar a deraiat si a intrat în zidul unei case aflate în sudul Germaniei, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul postului ABC News si al agentiei Dpa. Un purtator de cuvânt al autoritatile din…

- Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) a decis sa incorporeze yuanul chinez in rezervele sale valutare, a anuntat luni Andreas Dombret, membru in comitetul director al Bundesbank, transmite Reuters, preluata de Agerpres. "Renminbi este utilizat din ce în ce mai mult în rezervele valutare…

- Germania si Franta vor incerca sa intensifice presiunile pentru reformarea zonei euro, la o reuniune a ministrilor de Finante ai celor doua tari care va avea loc in aceasta saptamana la Paris, incurajate de acordul preliminar de formare a unei noi coalitii de guvernare la Berlin, transmite Reuters,…

- PIB-ul Germaniei a inregistrat in 2017 cel mai puternic ritm de crestere din ultimii sase ani. Expansiunea țarii considerate motorul economiei europene, a fost de 2,2% in anul care tocmai a trecut, arata o estimare preliminara publicata de Oficiul federal de Statistica, transmit DPA, Bloomberg si Reuters.

- Romanii calatoresc tot mai mult cu avionul. O arata datele record din 2017. Numai prin aeroporturile din Capitala au trecut anul trecut, peste 12 milioane de pasageri, iar 2018 se anunta cel putin la fel de intens. În aceste condiţii, cele mai importante companii aeriane au anunţat zboruri…

- De opt ani, cea mai mare economie germana se afla in expansiune, in paralel cu o scadere a somajului si o crestere a veniturilor fiscale. Intre timp, preturile de consum au consemnat un avans modest. Pentru tara supranumita candva bolnavul Europei, redresarea este impresionanta. Si totusi, acest…

- Statul nu a început înca sa restituie timbrul de mediu – taxa declarata ilegala de autoritațile europene, dar va introduce o alta. Asta, dupa ce Guvernul a eliminat timbrul de mediu pentru autovehicule - parte a celor 102 taxe nefiscale care au fost desființate de la 1 februarie 2017.…

- Politia daneza a acuzat un barbat sirian de 30 de ani, solicitant de azil in Suedia, de tentativa de comitere a unui atentat terorist la Copenhaga in noiembrie 2016, relateaza Reuters.Barbatul a fost arestat joi intr-o operatiune in care au fost implicate si serviciile de informatii daneze,…

- Barbatul a fost arestat joi intr-o operatiune in care au fost implicate si serviciile de informatii daneze, se arata intr-un comunicat al politiei.Un tribunal danez a hotarat ca exista o suspiciune rezonabila ca sirianul intentiona sa comita "un atentat terorist" intr-un loc necunoscut…

- Autoritatile germane din sfera securitatii au identificat cateva zeci de femei si minori ca potentiale amenintari islamiste, existand suspiciunea ca ar putea comite atacuri teroriste pe teritoriul Germaniei, relateaza dpa, informeaza AGERPRES . Dintre cele 720 de persoane inregistrate in prezent in…

- Formatia FCSB isi afla astazi adversara din 16-imile Ligii Europa, printre acestea putand fi AC Milan, Arsenal Londra, Villarreal, Lazio sau Atletico Madrid. Tragerea la sorți are loc de la ora 14:00, la House of European Football din Nyon. LIVE VIDEO In urna capilor de serie vor fi echipele Villarreal,…

- Tragerea pentru 16-imile Europa League va incepe la ora 14:00, iar Romania va fi reprezentata de vicecampioana FCSB. Echipa pregatita de Nicolae Dica a fost repartizata in urna a doua, dupa ce a terminat grupa pe locul secund. Francezii de la L'Equipe au dedicat o pagina in editia tiparita pentru…

- Mai mulți șoferi romani au fost jefuiți in timp ce staționau intr-o parcare din apropiere de orașul Siegburg, aflat in vestul Germaniei. Oamenii susțin ca au fost adormiți cu gaz și lasați fara portofele și telefoane mobile, relateaza Ziarulromanesc.de. Șoferii de camion au fost jefuiți in parcarea…

- O mare familie, cat un continent intreg. Asa arata arborele genelogic al regelui Mihai. Rude peste tot, de la Londra la Sankt Petersburg, si de la Copenhaga, la Atena si Madrid. Casa Regala a Romaniei se inrudeste cu cea spaniola, atat prin legaturile de familie ale regelui Mihai, cat si prin cele ale…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, s-a pronunțat marți pentru o politica mai curajoasa și mai puțin dependenta a țarii sale de Statele Unite, atragand atenția ca relațiile cu SUA 'nu vor mai fi niciodata același dupa Trump', dar și asupra riscului ca Uniunea Europeana și ONU sa-și piarda…

- Germanii sunt de parere ca presedintele american Donald Trump reprezinta o problema mai serioasa pentru politica externa a Berlinului decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia ori Turcia. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Fundatia Koerber, citat de agentia Reuters, in fruntea…

- Un dispozitiv explozibil a fost descoperit, vineri, intr-un targ de Craciun din orașul Potsdam, in apropiere de Berlin, a anunțat poliția germana pe contul sau de Twitter, scrie AFP. Dispozitivul a fost amplasat intr-un pachet lasat in fața unei farmacii situata in piața in care este organizat tradiționalul…

- Guvernul Germaniei va acorda anul viitor un miliard de euro (1,2 miliarde de dolari) orașelor țarii pentru a reduce poluarea generata de mașinile echipate cu motoare diesel, a anunțat marți cancelarul Angela Merkel, transmit AP și Reuters. Banii vor fi investiți în gasirea unor…

- Primarul conservator al unei localitați din vestul Germaniei a fost injunghiat in zona gatului luni seara de un barbat care intenționa sa protesteze astfel impotriva politicii pro-refugiați a municipalitații, au anunțat marți autoritațile, transmit Reuters și AFP. 'Autoritațile de…

- Viziunea presedintelui francez Emmanuel Macron privind revigorarea Europei va fi mai greu de realizat daca Franta nu are alaturi o Germanie "puternica drept partener", a declarat, Benjamin Griveaux, un purtator de cuvant al Administratiei de la Paris, informeaza agentia de stiri Reuters. …

- Un barbat, aparent din Siria, a intrat cu mașina in pietonii din fața unei discoteci din zona de nord a Germaniei. Potrivit autoritaților, șase persoane au fost ranite in urma incidentului. Șase persoane au fost ranite in zona de nord a Germaniei dupa ce un șofer a intrat cu mașina in pietonii aflați…

- Platile cu numerar domina inca achizitiile de produse de larg consum realizate in zona euro, chiar daca multe economii occidentale se indreapta rapid spre platile electronice, arata un sondaj publicat vineri de Banca Centrala Europeana, transmite Reuters. Aceste cifre arata ca zona euro este…