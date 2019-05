Stiri pe aceeasi tema

- Croatia este intr-un stadiu inaintat cu pregatirile pentru a adera la euro pana in 2024, a afirmat sambata cancelarul german Angela Merkel, citand evolutiile economice ale celui mai tanar stat membru al...

- Cancelarul Angela Merkel a anuntat ca sprijina intentia Croației de a se alatura Zonei Euro și zonei de libera circulatie, Schengen, sugerând ca acest lucru nu este iminent, potrivit Bloomberg, citat de Mediafax.„Consider ca cele doua obiective ale Croației, și anume aderarea la Euro…

- Cancelarul german Angela Merkel a indemnat sambata la un vot impotriva partidelor de extrema-dreapta la alegerile europene, ea afirmand ca miscarile populiste doresc sa distruga valori europene fundamentale, precum combaterea coruptiei si protejarea minoritatilor, transmite agentia Reuters. Ea a facut…

- Vicepremierul Viorel Stefan a fost propus de Guvernul Romaniei in functia de auditor european, o functie pentru care nu are experienta, asa cum a dezvaluit luna trecuta, in exclusivitate, Libertatea. Comisia CONT a Parlamentului European i-a respins candidatura, insa Guvernul nu a retras-o si asa s-a…

- Potrivit unui comunicat al MAE transmis vineri AGERPRES, demnitarul roman a punctat cooperarea intensa, in plan bilateral, marcata de intensificarea contactelor la nivel inalt, si a aratat ca acestea sunt un factor catalizator pentru dezvoltarea cooperarii economice si sectoriale.In context,…

- Croatia va trimite pana in iulie o scrisoare de intentie pentru a intra in ERM II (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), anticamera pentru aderarea la moneda unica, a anuntat luni guvernatorul Bancii Centrale a Croatiei, Boris Vujcic, transmite Bloomberg. Mişcarea va permite ţării să…

