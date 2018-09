Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul chinez ar putea refuza sa participe la noile negocieri comerciale care ar urma sa aiba loc in aceasta luna, daca administratia Trump va impune noi tarife pentru importurile chinezesti, scrie Wall Street Journal (WSJ), preluat de Reuters. Statele Unite au propus o nouă rundă de discuţii,…

- Autoritațile din Timiș vor sa vada daca județul este pregatit sa faca fața unor situații militare neprevazute. In aceste zile are loc un exercițiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregatirii economiei naționale și a teritoriului pentru aparare.

- China intentioneaza sa impuna noi taxe vamale cuprinse intre 5% si 25% la bunuri importate din SUA, in valoare de aproximativ 60 de miliarde de euro, a anuntat vineri Ministerul Comertului de la Beijing, transmit Financial Times, Reuters si Bloomberg. Perioada de implementare a noilor tarife…

- Rudele unor victime ale incendiului de vegetatie din apropierea Atenei au dat in judecata autoritatile din Grecia, serviciul de pompieri si politia, potrivit unei surse judiciare. Autoritatile ar putea fi gasite vinovate de ucidere din culpa si vatamare corporala involuntara.

- Politistii locali din Resita au anuntat ca au aplicat un numar record de sanctiuni in numai o saptamana. Autoritatile aflate in subordinea Primariei Resita sustin ca au inregistrat nu mai putin de 87 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea normelor de curatenie. ”In ultima saptamana a lunii…

- Un copac s-a prabusit peste doua masini parcate pe o strada din Constanța. Teiul s-a rupt chiar de la baza, dar, potrivit autoritaților, copacul nu nu era batran si nici uscat, asa ca nu au avut motiv sa-l puna pe lista pentru toaletari.

- In or. Bender, sub președinția Copreședintelui delegației Federației Ruse (FR) Ilia Uvarov, s-a intrunit astazi Comisia Unificata de Control (CUC). Conform agendei de lucru, CUC a examinat o chestiune organizatorica, in cadrul careia Comisia l-a desemnat in funcția de observator militar din partea FR…