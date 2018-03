Stiri pe aceeasi tema

- Tariceanu, despre creșterea inflației: ”Domnul Isarescu spune deseori ca de inflatie nu a murit nimeni”, a spus președintele Senatului, marți, la Parlament, despre ultimele cifre anunțate de Institutul Național de Statistica. „Avand in vedere ca majorarile salariale au fost foarte mari anul trecut,…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,72%, in februarie. Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,72%, in februarie 2018, de la 4,3% in ianuarie 2018, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,74% si a celor nealimentare cu 6,27% comparativ cu luna februarie 2017, potrivit datelor Institutului National…

- Exporturile Romaniei au crescut cu 15,9% in ianuarie, dar importurile au urcat cu un ritm superior de 17,3%, arata datele Institutului Național de Statistica (INS). Ca atare, deficitul comercial al țarii noastre a ajuns doar in ianuarie la 775 de milioane de euro, cu 169,8% mai mare. Fața de luna decembrie…

- Ritmul de crestere a investitiilor productive in economie va decelera in urmatorii ani, la 3,7% in 2018, 3,2% in 2019 si 1,9% in 2020, de la 6,4% anul trecut, pe fondul maturitatii ciclului economic global (si european) si rebalansarii mix-ului intern de politici economice, considera Andrei Radulescu,…

- Intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, se arata ca femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita…

- Cresterea economica inregistrata de Romania in ultimul trimestru din 2017, comparativ cu trimestrul anterior, a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,6%, iar fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul Intern Brut a urcat cu 6,9% pe seria bruta si cu 7,0% pe seria ajustata sezonier, potrivit…

- Numarul pasagerilor transportati pe aeroporturile din Romania a crescut constant in ultima perioada, iar anul trecut a trecut de pragul de 20 de milioane. Cel mai tranzitat aeroport ramane Otopeni, din Bucuresti, traficul inregistrand, insa, cresteri pe majoritatea aeroporturilor din tara, potrivit…

- Un angajat din fabricile de pro­du­se din tutun a castigat anul trecut in me­die un salariu de aproape 4.400 de lei, in crestere cu doar 3,4% fata de anul pre­cedent, conform calculelor ZF pe baza da­telor Institutului National de Statistica. Comparativ, salariul mediu net din eco­nomie…

- un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, lanseaza un nou infografic despre dimensiunile si structura emigratiei de lunga durata (peste un an) din Romania. Emigratia de lunga durata este masurata ca diferenta intre populatia cu domiciliul…

- Numar record de turisti intr-un oras din Romania. Conform datelor Institutului National de Statistica (INS) peste 223.000 de turisti au ajuns ajuns in anul 2017 in Oradea, cu 17,5% mai multi decat in 2016.

- ♦ Romania a exportat servicii IT&C in valoare record de 4 miliarde de euro in 2017, cat exporturile de alimente si de bauturi. Exporturile de servicii IT&C au ajuns la 3,9 miliarde de euro anul trecut, in crestere cu 19% fata de perioada similara din 2016, arata da­tele Bancii Nationale.…

- Inovatia in intreprinderile din Romania a inregistrat un declin in perioada 2014 - 2016, comparativ cu 2012 - 2014, iar ponderea firmelor inovatoare s-a redus 2,6%, potrivit Institutului National de Statistica.

- Din 600.000 de frme inregistrate in Romania, doar 45.000 au cont pe reteaua de socializare Facebook, arata un studiu al Facebrands - principala platforma de analiza a cifrelor Facebook in Romania.„Explicatia multora dintre patronii care continua sa ignore cea mai mare retea sociala din Romania este…

- Ciocolata in diversele ei forme este de nelipsit din cadourile romanilor, in aceasta perioada, fie ca vorbim de Ziua Indragostiților, Dragobete, 1 sau 8 martie. Pe fondul creșterii puterii de cumparare a romanilor, consumul de ciocolata a crescut semnificativ, astfel ca piața de profil va atinge in…

- Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 7%, fata de 2016, conform primelor estimari ale Institutului National de Statistica (INS). In ultimul trimestru din 2017, fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat o crestere cu 6,9% pe seria bruta si de 7% pe seria…

- Crescatorii de vaci din Romania au livrat fabricilor de lactate 76.381 tone de lapte in 2017, cu 8% mai mult fata de anul precedent, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). In 2016, fermierii au livrat 951.952 tone de lapte unitatiilor de procesare. Anul trecut, fabricile…

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica (INS).…

- Cifra de afaceri din industrie in 2017 comparativ cu 2016, a crescut cu 11,7%, in vreme ce comenzile noi din industria prelucratoare au avansat cu 11,5%, conform datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate astazi. Pe marile grupe industriale cresteri ale cifrei de afaceri…

- 70% din populație traiește in locuințe cu probleme. Romania este o natiune de proprietari de locuinte. In 2016, 96% din locuintele principale erau in proprietate personala, iar pentru marea majoritate a gospodariilor, casa in care locuiesc reprezinta partea cea mai mare sau chiar toata averea de care…

- Ponderea companiilor care detin un site propriu este de 45,4%, cu toate ca 86,1% sunt conectate la reteaua de Internet, arata datele unui studiu al Institutului National de Statistica (INS) privind societatea informationala. Ponderea gospodariilor...

- In primele zece luni din 2017, Romania a exportat produse medicale si farmaceutice in valoare de 640,4 milioane de euro. Valoarea este cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor Institutului National de Statistica.

- Plecarile romanilor in strainatate, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in anul 2017 de aproape 20 de milioane, in crestere cu aproape 25% fata de 2016, 7 plecari din 10 fiind la volanul unei masini, au transmis vineri reprezentantii Institutului National de Statistica. Potrivit statisticienilor,…

- De la Spiru Haret, ministrul educației (1877-1910, trei mandate) care spunea ca „educația reprezenta un instrument fundamental pentru formarea, educarea și progresul națiunii”, la Liviu Pop, ministrul educației care spunea ca „educația este gratuita, pentru ca elevul nu platește nimic – parintele…

- Bugetul de stat va reprezenta riscul macroeconomic primar al Romaniei, in 2018, chiar daca datoria publica este inca scazuta. "Avand in vedere nevoia de finantare crescuta a Guvernului si politica fiscala pro-ciclica desfasurata intr-o perioada de expansiune economica, creste riscul ca masurile…

- „E pamantul tarii si trebuie sa stim pe mainile cui se afla acest pamant. Lucram la date, avem date partiale in momentul acesta pentru ca ele sunt foarte greu de individualizat avand in vedere faptul ca in numele altora sunt terenurile respective. Sper ca in maxim doua luni de zile sa avem situatia…

- Romania detine 33% din numarul total de exploatatii agricole la nivelul Uniunii Europene, o singura tara, Polonia, avand o pondere mai mare de 10%, respectiv 13,2%, insa, din punct de vedere al suprafetei utilizate in agricultura, tara noastra se afla in spatele unor state precum Franta sau Spania,…

- ANCOM a publicat lista localitaților rurale din România înca nedeservite de rețele fixe cu viteze de 30 Mbps sau mai mari la persoane fizice. Aceste localitați nu au beneficiat pâna acum de masuri de intervenție publica în acest sens și nici nu s-au declarat intenții de investiții…

- Autoritatea Nationala pentru Comunicatii (ANCOM) anunta, intr-un comunicat transmis joi, ca a identificat zonele din mediul rural neacoperite de retele de generatie viitoare pentru posibile masuri de interventie publica din partea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. ANCOM a publicat…

- In ultimii douazeci de ani, rata criminalitații s-a redus la mai bine de jumatate din valoarea maxima inregistrata la sfarșitul anilor ‘90. Factorii socio-economici au influențat puternic evoluția ratei criminalitații din Romania. O treime din județele Romaniei au cunoscut o evoluție sinuoasa a ratei…

- Cotidianul.ro a realizat o analiza ampla a criminalitatii inregistrate in fiecare judet al Romaniei, pornind de la informatiile furnizate de Institutului National de Statistica (INS). Potrivit INS, rata criminalitatii reprezinta numarul persoanelor condamnate definitiv la 100.000 de locuitori. Maramures…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 - 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca…

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei gospodării…

- Rata somajului in luna noiembrie 2017 a scazut cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta (4,9%), au transmis marti reprezentntii Institutului National de Statistica. Ca numar de someri, in noiembrie Romania avea 443.000 de persoane in cautarea unui loc de munca, in scadere…

- „Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania. E una din cele mai importante reusite ale programului nostru de guvernare!”, a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea, pe Facebook. Postarea a fost insotita de un articol publicat de Ziarul Financiar,…

- Romanilor le place sa calatoreasca: in primele 11 luni au plecat in strainatate 18,65 milioane de romani, in creștere cu 24,2% fața de același interval din 2016, in vreme ce numarul turiștilor straini ajunși in Romania s-a situat la 11,77 de milioane, in urcare cu 24,1%, arata datele Institutului Național…

- In luna noiembrie 2017, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent atat sosirile cat si innoptarile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare, au inregistrat cresteri cu 8,0 % respectiv cu 7,1 %, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. Comparativ…

- India va limita numarul de vizitatori autorizati in Taj Mahal cu scopul de a conserva mai bine cel mai celebru monument al sau, informeaza AFP, potrivit news.ro.Situat aproape de Agra, la 200 de kilometri sud de orasul New Delhi, Taj Mahal, pe care indienii l-au supranumit "monumentul dragostei",…

- Doua din trei gospodarii au un calculator acasa, iar circa 68% au internet, in crestere cu 3,6% puncte procentuale, reiese dintr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS). 'Din totalul gospodariilor din Romania, aproape doua treimi (65,6%) au avut in anul 2017 un calculator…

- Un sfert din populatia Romaniei nu a fost afectata de saracie datorita transferurilor sociale, dar daca nu ar fi existat pensiile, 20% dintre cetateni ar fi cazut in aceasta situatie nefavorabila, anul trecut, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS), transmisa la solicitarea…

- Numarul mediu de pensionari a scazut, in trimestrul III, cu 1.000 de persoane, ajungand la 5,224 milioane iar raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a receptionat 15,4 kilometri de autostrada, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748. Alti 21 de kilometri sunt aproape finalizati, dar inca nu pot fi dati in folosinta, a anuntat duminica, intr-un comunicat, CNAIR,…

- Un numar de 2.156.400 de turisti nerezidenti sositi in Romania, in primele 9 luni din 2017, au cheltuit in total 4,676 miliarde lei. In medie, un turist sosit in Romania a cheltuit 2.159,8 lei, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.