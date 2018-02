Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Norvegiei a alocat 13 milioane de dolari pentru a extinde un laborator izolat, construit pe o insula din Oceanul Arctic, menit sa protejeze resursele de hrana ale planetei în eventualitatea unor dezastre naturale sau provocate de om, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Trump Park Avenue l-a dat in judecata pe printul saudit Faisal bin Abdul Majeed al-Saud pentru ca in ultimul an nu a platit o chirie care totalizeaza peste 1,8 milioane de dolari, pentru un penthouse dintr-un turn situat in Upper East Side, relateaza News.ro, citand Bloomberg.

- Rusia ar urma sa vanda in acest sezon peste hotare aproximativ 36,6 milioane de tone de grau, fiind cea mai mare cantitate exportata de o tara in ultimii 25 de ani, potrivit estimarilor firmelor de consultanta SovEcon si IKAR. Gratie solului fertil si investitiilor in agricultura, productia…

- Amazon le ofera angajatilor pâna la 5.000 de dolari pentru a demisiona, daca sunt de acord sa demisioneze. Compania vrea sa ramâna numai cu cei mai buni și dedicați angajați, scrie Business Insider. ”Vrem ca oamenii care lucreaza…

- ​Twitter a anuntat ca pentru prima oara a fost pe profit trimestrul trecut, reteaua sociala fiind criticata in ultimii ani pentru ca nu reuseste sa-si creasca numarul de utilizatori si nici nu iese din zona de pierderi. Twitter, infiintata acum 12 ani, a avut profit de 91 milioane dolari si afaceri…

- Simona Halep joaca de la inceputul acestui an fara sponsor tehnic si se pare ca aceasta perioada se va prelungi. A doua jucatoare a lumii si-a reziliat contractul cu cei de la Adidas si nu se grabeste sa semneze cu o alta firma, chiar daca ofertele sunt extrem de tentante.Citește și: RUSINOS!…

- ONU a descoperit ca Phenian a caștigat 200 de milioane de dolari, din ianuarie pana in septembrie 2017, din exporturi, deși acestea sunt interzise. Țara a caștigat bani din transporturile de carbune, fier, oțel și alte marfuri catre China, Malaezia, Coreea de Sud, Rusia și Vietnam, potrivit unui raport…

- Finantarea de urgenta cu mai multe sute de milioane de dolari ceruta de Agentia ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA) ar reprezenta ''un colac de salvare'' pentru populatia palestiniana amenintata cu inghetarea ''catastrofala'' a ajutoarelor americane, au indicat…

- Exchange-ul japonez Coincheck ofera clientilor despagubiri de 426 de milioane de dolari dupa ce 530 de milioane de criptomonede NEM au fost furate in urma unui atac cibernetic, potrivit ZF . In cadrul unui comunicat publicat pe website-ul companiei, Coincheck a transmis ca utilizatorii care aveau…

- Coincheck, unul dintre cele mai mari exchangeuri de criptomonede din Japonia a pierdut monede digitale NEM in valoare de aproape 400 de dolari ceea ce le aminteste investitorilor de exchange-ul Mt. Gox, situat in Tokyo pana in 2014, care i-a facut pe mai multi clienti sa piarda 850.000 de bitcoini,…

- Banca Naționala a Moldovei a inceput 2018 cu o rezerva valutara de peste doua miliarde 863 de milioane dolari, cu peste 600 de milioane mai mult decat la inceputul anului trecut. Potrivit instituției, aceasta prezinta un record istoric.

- Jamie Dimon, CEO-ul bancii JPMorgan Chase a fost platit cu 29,5 milioane de dolari in 2017, venitul acestuia fiind in crestere cu 5% fata de anul anterior, si cel mai mare din ultimii 10 ani, cand Dimon a incasat 50 de milioane de dolari, potrivit Quartz. Dimon primeste un salariu de baza…

- Firma germana producatoare de componente auto Wielputz Automotive va deschide la Craiova in luna septembrie 2018 o fabrica, iar investitia se ridica la suma de 10 milioane de euro. Reprezentantii companiei si autoritatile au semnat un contract de inchiriere pe trei hectare de teren, acolo unde pune…

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA.Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii…

- Guvernul australian a lansat un apel catre oamenii de stiinta pentru salvarea Marii Bariere de Corali in cadrul unei proiect cu o finantare de doua milioane de dolari australieni, echivalentul a 1,6 milioane de dolari americani, informeaza DPA, citat de Agerpres.

- Co-fondatorul celei mai mari afaceri social media din lume a vazut ca averea sa a scazut vineri cu 3,3 miliarde de dolari, dupa ce a anuntat planurile de a schimba structura News Feed-ului. De acum inainte pe Facebook vor avea prioritate continuturile distribuite de familiile si de prietenii internautilor,…

- Un tanar de 20 de ani din Florida este caștigatorul premiului de 450 de milioane de dolari. Shane Missler a dezvaluit acest lucru printr-un mesaj scris pe Facebook. El și-a dat imediat demisia și și-a facut planuri cu premiul uriaș, relateaza The Telegraph. „Dumnezeule” – este mesajul postat de Shane…

- Banca centrala a Serbiei va intoduce leul românesc pe lista valutelor tranzacționate pe piața, începând cu 1 februarie. S-a luat în calcul ponderea României în comerțul exterior al Serbiei, dar și numarul mare de cetațeni români care viziteaza Serbia.…

- Joi, cotatia barilului de petrol Brent cu livrare in luna martie a atins 70,05 de dolari, apoi a scazut usor, ajungand la inchidere la valoarea de 69,26 dolari. De la inceputul anului, titeiul s-a apreciat cu 5%.Cotatia barilului de petrol light sweet crude (WTI) la bursa New York Mercantile…

- CEO-ul companiei Apple, Tim Cook s-a bucurat de o crestere cu 74% a bonusului pentru anul fiscal 2017, incat producatorul de device-uri a inregistrat venituri mari la sfarsitul anului si un profit pe masura, dupa ce, cu cateva luni in urma, gigantul a inregistrat un declin rar intalnit in istoria…

- Google, parte a grupului Alphabet, a transferat in 2016 suma de 15,9 miliarde de euro (19,2 miliarde dolari) intr-o firma paravan inregistrata in Insulele Bermude, pentru a economisi in anul respectiv taxe de cel putin 3,7 miliarde de dolari, potrivit declaratiilor oficiale depuse de companie in Olanda,…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra de afaceri si un profit net mai mari, transmite Bloomberg. Potrivit informatiilor dezvaluite…

- Cei mai bogati oameni din lume si-au marit averile cu 1.000 de miliarde de dolari in 2017, cresterea fiind de patru ori mai mare comparativ cu cea din 2016, datorita recordurilor inregistrate in acest an de bursele de valori, relateaza Bloomberg, citat de news.ro.

- Zeci de oameni au ramas fara un loc de munca in Suedia, din cauza revoluției digitale. Angajații bancilor din aceasta țara sint inlocuiți cu roboți. Declarații in acest sens au fost facute de catre Autoritatea de Reglementare a Pietei Financiare din Suedia, citata de Bloomberg. Autoritațile suedeze…

- PIB-ul, mai mult ca oricare alt indicator, a ajuns sa echivaleze cu prosperitatea natio­nala si nivelul de trai. Acesta este folosit in diverse formule pentru a compara tarile intre ele si prezentul cu trecutul din punctul de vedere al evolutiei economice si al prosperitatii. Insa PIB-ul…

- "Ca sa sumarizez faptele, misiunea mea era sa fac inmultesc banii clientilor”, a declarant el. Gaglio era unul dintre cei doi manageri ai unui fond de administrare de averi elvetian denumit Hottinger & Partners. Clientii lui erau din toata lumea: oameni de afaceri din Singapore, artisti din Italia,…

- Rich si Vicki Fulop sunt cofondatorii Brooklinen, un start-up care are ca activitate vânzarea de asternuturi si alte obiecte de casa precum lumânari sau paturi. Toate produsele costa sub 200 de dolari si se vând exlusiv online. În luna martie ei au anuntat atragerea…

- La jumatatea lunii martie, ei au anuntat atragerea unei investitii de 10 milioane de dolari din partea FirstMark Capital, fond care a investit si in Airbnb. In ultimii 3 ani, Brooklinen a generat venituri de peste 30 de milioane de dolari. Celor doi soti le-a venit ideea afacerii dupa ce au incercat…

- George Clooney, un star cu inima de aur cum rar s-a mai vazut, a decis sa ajute cat mai multa lume pe parcursul ultimilor ani. Acesta poveste a impresionat deoarece a ajutat de la oamenii strazii, Sudan, la refugiati, copii dar si pe prieteni carora le-a dat cate un milion de caciula plus datoriile…

- Un spital unic in lume a fost deschis in Dubai. Cu sali de operație impecabile și aparatura de ultima generație, unitatea medicala, destinata exclusiv camilelor, reprezinta o investiție de aproape 11 milioane de dolari. Primul spital veterinar din lume dedicat exclusiv camilelor a fost deschis la Dubai.…

- Un copil de doar șase ani a produs 11 milioane de dolari din review-uri la jucarii, pe un canal de youtube, scrie dcnews.ro Ryan este "gazda" de 6 ani a "Ryan ToysReview", un canal popular de review-uri al jucariilor pe YouTube. Un canal YouTube de familie,…

- Toata presa de tehnologie din Statele Unite vorbește despre ceea ce ar urma sa fie ințelegerea anului 2017: Apple ar urma sa cumpere aplicația Shazam și, potrivit TechCrunch, vorbim despre un “deal” de 400 de milioane de dolari. Ceea ce e ciudat, pentru ca suma e mult mai mica decat estimarile din 2015…

- 38,7 milioane de dolari pentru o fabrica noua la Oltenita Constructia noii fabrici se va realiza cu ajutorul unui credit de tip "club loan" aprobat de BERD si BCR Green firmei Oil & Lubes SRL pentru construirea unei fabrici de reciclare a uleiurilor minerale la Oltenița.…

- BERD și BCR au aprobat un credit de tip club loan in valoare de 38,7 milioane de dolari companiei Green Oil & Lubes SRL pentru construirea unei fabrici de reciclare a uleiurilor minerale la Oltenița, potrivit unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES. Investiția totala se ridica…

- Grupul international Green Oil & Lubes SRL, infiintat de omul de afaceri indian Mazarali Kamumiya Saiyed, va construi o fabrica de reciclare a uleiurilor minerale uzate, la Oltenita, printr-o investitie totala care se ridica la 56 de milioane de dolari.

- BERD si BCR finateaza cu 38,7 milioane de dolari constructia unei fabrici de reciclare a uleiurilor minerale uzate care va fi construita la Oltenita, judetul Calarasi, de catre Green Oil & Lubes SRL, companie parte dintr-un grup international apartinand unui investitor indian, informeaza BCR. …

- Cantareata americana Katy Perry a castigat 5 milioane de dolari in urma unui proces privind cumpararea unei manastiri din Los Angeles pe care intentioneaza sa o transforme intr-o locuinta, informeaza The Guardian.

- Ministerul Apararii intra pe ultima suta de metri cu a treia mare achiziție de tehnica militara de la partenerii americani. Este vorba de un „Sistem lansator multiplu de rachete cu bataie mare”, achiziția urmand sa fie aprobata printr-o lege a Parlamentului, dupa ce Guvernul Mihai Tudose iși va insuși…

- "Pink Promise", un uriaș diamant oval montat intr-un inel, a fost vandut cu suma de 32,16 milioane de dolari americani la o licitație organizata de casa Christie's marți la Hong Kong, informeaza AFP. Aceasta nestemata de 14,93 carate a fost achiziționata de un colecționar…

- Bitcoin a depasit 9.700 de dolari la doar o saptamana dupa ce a atins 8.000 de dolari, fiind in centrul atentiei in pofida avertismentelor legate de formarea unei bule speculative. Cresterea a urcat volatilitatea din ultimele 10 zile a monedei virtuale la un nivel de 15 ori peste cel al cursului…

- Averea lui Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a dpeașit 100 de miliarde de dolari, dupa ce vanzarile-record de Ziua Recunoștinței și Black Friday au dus la creșterea acțiunilor companiei, potrivit Bloomberg . Bezos a inregistrat o creștere de 2,4 miliarde de dolari, dupa ce titlurile Amazon au urcat cu…