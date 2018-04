Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a fost implicat recent intr-un scandal de mare amploare in care a fost aspru criticat pentru faptul ca incalca intimitatea utilizatorilor sai, coelctand o cantitate impresionanta de informații.

- Gabriela Firea face apel ca opozitia din CGMB sa nu blocheze proiectele de hotarare care vizeaza delegarea unor servicii publice la companiile municipalitatii, spunand ca, in caz contrar, vor „priva Bucurestiul de parcari sau de masuri de imbunatatire a traficului”. Firea l-a avertizat pe presedintele…

- Din cauza sistemului creat de Mavrodi inca in anii 90, aproximativ 30 de milioane de oameni din Rusia si fostele republici sovietice si-au pierdut banii depusi in cadrul piramidei financiare. In doar sase luni, schema a adunat o suma echivalenta cu o treime din bugetul Rusiei de atunci. Piramida…

- Fondatorul piramidei financiare MMM, Serghei Mavrodi, a murit intr-un spital din Moscova, unde a ajuns, aseara, cu dureri de inima. Potrivit presei ruse, el s-a stins din viata in urma unui atac de cord. Mavrodi avea 63 de ani.

- Isabelle Coutant-Peyre (64 de ani), avocata a lui Carlos Sacalul, pe numele adevarat Ilici Ramirez Sanchez, a acordat un interviu in exclusivitate pentru „Weekend Adevarul“ in care vorbeste despre clientul sau, inclusiv despre relatiile acestuia cu fostul dictator al Romaniei, Nicolae Ceausescu.

- Ziua de 24 martie este dedicata luptei impotriva tuberculozei. Boala, considerata candva de nevindecat, inca afecteaza un numar impresionant de oameni, clasand Romania pe un rusinos loc cinci in Europa, la numarul de imbolnaviri. Milioane de oameni isi pierd viata in fiecare an din cauza acestei maladii,…

- Explozia reactorului numarul 4 din ansamblul centralei nucleare de la Cernobil este considerat cel mai cumplit accident nuclear din istorie. O cantitate uriasa de material radioactiv a fost imprastiata in aer si a afectat si inca afecteaza populatia a cel putin doua state.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de reparatii pe un tronson de 32 de kilometri din Autostrada Soarelui (A2), contract cu o valoare de pana la 71,1 milioane lei, fara TVA, pentru doi ani, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul…

- Serviciul muzical de streaming are o vechime de 10 ani si Spotify se pregateste de listarea la bursa de aceea trebuie sa-si rezolve aceste probleme. Compania a gasit o metoda inedita de a face asta. Le-a cerut celor 160 de milioane de utilizatori sa faca anumite editari asupra datelor printr-un feature…

- Astazi se implinesc 100 de ani de la primul caz din cadrul celei mai letale pandemii la nivel mondial, gripa spaniola. In 1918-1919, aproximativ a treia parte din populația de atunci a lumii s-a imbolnavit, iar intre 50 de milioane și 100 de milioane de oameni au murit.

- "Banala" gripa poate ucide zeci de milioane de oameni, iar acum un secol, la sfarsitul Primului Razboi Mondial, exact acest lucru a facut. Epidemia de gripa spaniola izbucnita in 1918 a fost numita "cel mai mare holocaust medical din istoria omenirii". Intrebarea care persista este daca o epidemie…

- Ryan Arcand a devenit cunoscut in urma cu patru ani, cand a fost protagonistul unui clip care s-a viralizat pe retelele de socializare. Arcand a avut un destin crud, la varsta de patru ani, a ajungand intr-un centru de plasament, impreuna cu fratele lui. Dupa ce au fost luat de o familie de asistenți…

- In mod surprinzator, in Republica Moldova exista mai multe telefoane decat oameni. Numarul utilizatorilor de telefonie mobila a ajuns la 4,5 milioane, avand in vedere ca ultimul recensamant din 2014 arata ca populația țarii este de aproape 3 milioane de ...

- Gripa, dintre toate bolile, pare a fi cea mai mare amenințare la adresa umanitații. Condițiile sunt propice pentru a fi martori la o evoluție catastrofica a virusului, avand in vedere și momentul istoric in care se afla umanitatea, conform unui expert. O „super-gripa” ar putea fi responsabila pentru…

- Cu ajutorul datelor online ale unui site care prezinta genealogiile diferitelor familii din Statele Unite, cercetatorii au intocmit cel mai mare arbore genealogic din lume, cuprinzand 13 milioane de oameni din 11 generatii. Desi numerele sunt impresionante,...

- Decizia Marii Britanii de a refuza dreptul a milioane de oameni de a accesa datele privind imigratia detinute de catre Biroul de Interne al tarii este ilegala si va fi contestata in instanta, informeaza The Guardian . In proiectul de lege se sustine ca aceasta clauza ar impiedica cetateni care se confrunta…

- Estimarile legate de numarul romanilor care au plecat din tara sunt de aproximativ 3,4 milioane de oameni din 2007 pana in 2017, cifra care plaseaza Romania pe locul doi in lume, dupa Siria, in ceea ce priveste emigratia, conform ONU, a spus Luciana Lazarescu, de la Centrul de cercetare si documentare…

- In prezent, 50 de milioane de oameni sunt diagnosticati, la nivel mondial, cu o forma de dementa, iar specialistii estimeaza ca in anul 2030 82 de milioane de oameni vor ajunge sa fie afectati de aceasta boala, urmand ca numarul lor sa atinga un maximum de 152 de milioane pana in anul 2050. Cele mai…

- Estimarile legate de numarul romanilor care au plecat din tara sunt de aproximativ 3,4 milioane de oameni din 2007 pana in 2017, cfira care plaseaza Romania pe locul doi in lume, dupa Siria, in ceea ce priveste emigratia, conform ONU,...

- Cu o populatie de aproximativ 150 de milioane de capete in Uniunea Europeana, porcii reprezinta cea mai mare categorie de animale domestice din UE, urmati de vite, cu aproximativ 89 de milioane de capete,...

- Se spune ca stresul face, printre oameni, ravagii mai mari decat cancerul. Stresul a fost experimentat pe animale. A functionat. Acum e folosit pe oameni. Stresul e deja un ”bun” de folosinta comuna. Statul vinde stres la greu catre propriul cetatean. Inculsiv prin invatamant, sanatate, administratie,…

- • Bugete pentru promovari 2018 este anul de la care se asteapta primele performante notabile la SCM Gloria Buzau, clubul sportiv infiintat in august 2017, sub tutela Primariei. Consiliul Local Municipal a alocat un buget de peste 7,6 milioane de lei, din care 5,4 milioane vor merge catre cele trei sectii…

- Nicolae Stanciu (24 de ani), cel mai scump jucator din istoria Spartei Praga, a avut un debut de vis in victoria cu Slovan Liberec, scor 2-0. Cehii sunt in delir. Stanciu, cumparat cu 4,5 milioane de euro de la Anderlecht (suma putand atinge 7,5 milioane cu toate bonusurile), a debutat exact cum sperau…

- ALERTA MAXIMA. Un vulcan se pregateste sa erupa. Peste 100 de MILIOANE de OAMENI vor muri. Norii de cenusa vor bloca lumina Soarelui Cercetatorii au descoperit un asa-zis „dom” activ de lava, de 10 k, in interiorul unei camere cu magma din depresiunea Kikai Caldera, din Insulele Osumi. Daca acest vulcan…

- Este una dintre cele mai cunoscute actrițe de telenovele, devenind cunoscute pentru rolurile sale din cele mai urmarite serii mexicane și spaniole precum „Maria la del Barrio”, „Marimar”, „Rosalinda” sau „Maria Mercedes”. Desigur, nici talentul vocal nu a fost mai puțin apreciat, pe melodiile sale bucurandu-se…

- Doua milioane de oameni aflati sub varsta de 25 de ani au incetat sa mai foloseasca platforma de socializare in acest an, potrivit firmei de cercetari eMarketer, scrie jurnalul.ro. Citeste si Irina Loghin, pe Facebook: "Nu am murit, nu am fost otravita, nu am luat niciun virus ucigas din SUA"…

- Afirmatii extrem de grave ale unui miliard celebru. Acesta a anuntat ca un virus teribil ar putea ucide zeci de milioane de oameni intr-un singur an. Bill Gates avertizeaza ca, din cauza unui virus mortal, care se transmite prin aer, 30 de milioane de oameni ar putea muri intr-un an.Citește…

- Un virus gastrointestinal ce a fost caracterizat drept "patogenul perfect", se raspandeste la Jocurile Olimpice de Iarna organizate de Coreea de Sud, conform Live Science. Pana joi, 8 februarie, au fost semnalate 128 de cazuri de imbolnavire cu acest norovirus in locatii olimpice, un virus foarte infectios…

- Armistitiul din noiembrie 1918 pune capat Marelui Razboi ce s-a lasat cu cel putin 20 milioane de victime. Totusi, un inamic mai periculos a inceput sa loveasca fara sa tina cont de linia frontului si de puterea armelor.

- Cu o saptamana inainte de salariu, mai multi secretari si contabili din scolile din Buzau refuza sa semneze statele de plata, de teama sa nu fie facuti raspunzatori pentru problemele cauzate de modificarile fiscale. Noua metoda de calcul a contributiilor face ca angajatii din invatamant cu jumatate…

- Cum mi-am dat seama ca vreau sa fac software development? Uitandu-ma inapoi, as spune ca am iterat. De mica mergeam la olimpiadele de matematica, si am hotarat sa urmez facultatea de Calculatoare din cadrul Universitatii "Politehnica” Bucuresti. 0 0 0 0 0 0

- Britney Spears, Beyonce, Madonna sunt vedete care stralucesc la aproape fiecare apariție. Parul aranjat impecabil, ținuta fara cusur, silueta de invidiat. La prezentarile de moda, pe platourile de filmare sau la senzaționalele petreceri de la Hollywood, vedetele adulate de milioane de oameni arata impecabil!…

- In lumea intreaga, astazi, este ziua de prevenire a cancerului. Anual pe glob aproximativ 8,8 milioane decedeaza prin aceasta maladie, dintre care 4 milioane sunt decese premature (varsta cuprinsa intre 30 și 69 de ani).

- Anual, circa 8,8 milioane de oameni din întreaga lume mor de cancer. Prognozele nu sunt deloc optimiste, or, în urmatorii zece ani, numarul deceselor anuale cauzate de aceasta maladie ar putea crește la 14 milioane. Statisticile sunt cu atât mai triste cu cât jumatate dintre…

- Sudanul de Sud risca sa provoace cea mai mare criza a refugiatilor din Africa, dupa cea care a urmat genocidului din Rwanda, in 1994, au avertizat joi doua organisme ONU, unul din trei locuitori ai acestei tari fiind deja stramutat, relateaza DPA. Numarul refugiatilor din Sudanul de Sud urmeaza sa…

- Primarul Constantin Toma a avut ocazia sa vada cu ochii lui cum funcționeaza platforma electronica de management educațional – implementata pana in acest moment in șase licee și școli generale din municipiu -, dar sa și afle parerea utilizatorilor acesteia, pe parcursul vizitei pe care a facut-o, la…

- Studiul Global Digital, realizat de We Are Social si Hootsuite, arata ca numarul utilizatorilor de internet din lume a depasit pragul de 4 miliarde, acesta crescând cu aproape 250 de milioane doar în 2017.Potrivit cercetarii, 200 de milioane de oameni si-au achizitionat primul…

- Daca voiai sa calatoresti pe Linia Feroviara a Manciuriei de Sud la sfarsitul anilor '30, puteai lua un tren din orasul Dalian pana in nord-estul Chinei. Puteai merge cu Asia Express, cel mai rapid tren din Asia de atunci, care avea aer conditionat...

- • Trupa buzoiencelor Andreea Runceanu si Patricia Cimpoiasu a scos pe piata piesa „Perfect” Se spune ca dragostea dureaza maximum trei ani. Si totusi, care este formula pentru o dragoste adevarata? O regasiti sigur in noul clip, in povestea muzicala semnata Amadeus, trupa din care fac parte si buzoiencele…

- Daca ati cautat pe internet imagini cu Islanda si ati dat de fotografii care va taie rasuflarea, sa stii ca este foarte posibil ca acestea sa fie realizate de un roman. Se numeste Iurie Belegurschi si este unul dintre cei mai cunoscuti fotografi de peste hotare, insa prea putin in Romania

- Liviu Dragnea i-a ironizat pe cei care au spus ca, in București, sambata seara au protestat 70.000 de oameni. Conform liderului social-democrat, care zice ca are evaluari oficiale, in capitala au fost doar 25.000 de oameni in strada.”Unde au fost 70.000? Eu m-am uitat pe evaluarile oficiale…

- Robert Negoița, despre protestul de sambata: „Cați au protestat acum doua seri? 100.000? Ok! 20 de milioane nu au fost de acord”, a comentat, luni, la sediul PSD, primarul Sectorului 3, el precizand ca cei care au ieșit in strada trebuie sa se autorizeze, daca iși doresc o țara normala. ”Cați au protestat…

- "Cand vrei sa traiesti intr-o tara civilizata, in care statul de drept si legalitatea sa fie la putere, si legea sa fie la putere, iar tu faci chestii ilegale (…) Ce costa sa isi asume cei care organizeaza protestele sa se duca sa ceara (autorizatie – n.r.)?”, a declarat Robert Negoita.El…

- Aceasta este boala care afecteaza milioane de oameni. Are efecte extrem de dure asupra corpului uman. Disconfortul resimtit la nivelul membrelor inferioare, cat si tendinta de a misca tot mai mult picioarele pot fi responsabile de sindromul picioarelor nelinistite.

- Descoperire impresionanta intr-un apartament din China. Politistii au gasit 64 de milioane de yuani, echivalentul a aproximativ opt milioane de euro, dupa ce au spart un perete. Raziile au fost efectuate in cadrul unei anchete de frauda fiscala.

- Mai multe detalii aici. Post-ul evz.ro: Cea mai buna solutie pentru tratarea cancerului hepatic? Un celebru chirurg are raspunsul asteptat de milioane de oameni. Scoala romaneasca, in prim-plan. apare prima data in Libertatea.ro .

- Emilut a devenit viral pe internet, dupa ce milioane de oameni au ascultat mai multe clipuri in care apare si care sunt pur si simplu savuroase. Desi vorbeste indecent, baiatul de patru ani e destul de matur in gandire. "De ce nu mergi la gradinita? Cu Emilut" e una dintre filmarile care i-au adus notorietate…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este gata sa plateasca pana la 369,57 milioane lei (80 milioane euro), fara TVA, pentru intretinerea drumurilor administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Bucuresti, inclusiv cele care traverseaza judetul Buzau,…

- Un video filmat intr-un oras din Australia a facut inconjurul lumii si a ingrozit milioane de oameni. Internautii nu si-au putut da seama daca este sau nu vorba de un paianjen, iar presa din Marea Britanie a numit creatura “o insecta-extraterestra”. Un lucru este sigur insa: niciunul din cei care au…