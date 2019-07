Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul cubanez a amnistiat 2.604 de detinuti care au executat cel putin o treime din sentintele lor, potrivit editiei de vineri a ziarului oficial al Partidului Comunist din Cuba, Granma, relateaza dpa. Cei care au beneficiat de amnistie nu au fost condamnati pentru crime, talharii, viol, abuz asupra…

- Cei care au beneficiat de amnistie nu au fost condamnati pentru crime, talharii, viol, abuz asupra copiilor, coruptie, furt de combustibil sau trafic de droguri. Guvernul a luat in considerare comportamentul, varsta si posibile boli cronice ale detinutilor, noteaza publicatia citata.Aceasta…

- Noua milioane de lei au fost alocați de catre Guvern din rezerva bugetara pentru vizita Papei Francisc, din care aproape doua milioane sunt pentru evenimentul considerat punctul culminant al acestei vizite, adica liturghia pe Campia Libertatii din Blaj, ocazie cu care va avea loc ceremonia de beatificare…

- Secretarul general al MAE, Laura Elena Chiorean, a participat miercuri la Audienta Generala a Papei Francisc, alaturi de o delegatie romana, potrivit agerpres.ro.Potrivit unui comunicat al MAE din delegatie au mai facut parte ambasadorul Romaniei pe langa Sfantul Scaun, Liviu-Petru Zapirtan,…

- Declaratiile Suveranului Pontif in fata a mii de credinciosi adunati in Piata Sfantul Petru din Roma au loc in conditiile in care Vaticanul si China se afla inca in faza de implementare a unui acord important, semnat in septembrie anul trecut, cu privire la numirea episcopilor. Acordul a impartit…

- Guvernul a alocat noua milioane de lei din rezerva bugetara pentru vizita Papei Francisc, din care aproape doua milioane sunt pentru evenimentul considerat punctul culminant al acestei vizite, adica liturghia pe Campia Libertatii din Blaj, ocazie cu care va avea loc ceremonia de beatificare a sapte…

- Atacurile au avut ca tinta trei biserici, pline cu ocazia slujbei de Paste si trei hoteluri de lux din capitala Colombo. ISIS a informat ca a vizat „cetateni ai aliantei de militanti (coalitia anti-ISIS coordonata de SUA) si crestinii din Sri Lanka”, prin agentia sa Amaq. Nu a oferit…

- Gavin Williamson, ministrul Apararii din Marea Britanie a fost demis de premierul Theresa May, fiind considerat responsabil de scurgerea de informatii catre presa, potrivit Observator Antena 1. El ar fi oferit informatii secrete, discutate in Consiliul de Securitate Nationala, catre un celebru cotidian…