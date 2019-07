Tapetul decorativ – Iata principalele avantaje si dezavantaje ale utilizarii sale in redecorarea locuintei

Stiri pe aceeasi tema

- Steriletul este un dispozitiv intrauterin (DIU) in forma literei T. Plasat in uter pentru a preveni sarcina, steriletul este una dintre cele mai utilizate metode de contraceptie. Aflati mai multe informatii despre ce este steriletul si cat costa.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa sambata la conferinta 'Apicultura in context european si mondial', eveniment realizat in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Evenimentul, organizat cu prilejul 'Zilei Mondiale a Albinei", isi propune…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) continua campania de control pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind protectia consumatorilor la comercializarea legumelor si fructelorproaspete in marile lanțuri de magazine tip hipermarket/supermarket,…

- Purtatorul-șef de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a confirmat luni scrisoare trimisa de președintele CE, Frans Timmermant, in care a avertizat ca CE va declanșa „fara intarziere” ”Rule of law Framework” (Cadrul UE pentru Statul de Drept), procedura care precede activarea Articolului…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,7552 lei pentru un euro, in scadere cu 0,09 de bani (-0,02%) fata de anuntul de la finele saptamanii trecute, cand moneda unica europeana valora 4,7561 lei. De asemenea, leul s-a apreciat în raport cu dolarul american, cursul anunţat…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Codului Penal in acord cu deciziile Curții Constituționale. Au fost 180 de voturi pentru. Proiectul merge spre promulgare la președintele Klaus Iohannis. Opoziția a anunțat ca va ataca din nou legea la CCR.…

- in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale In perioada 01.04.-14.04.2019, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Olt a desfasurat actiuni de control specifice in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, pentru a preintampina aparitia imbolnavirii oamenilor in urma consumului…

- n conformitate cu dispozitiile legii nr 544/2001, privind accesul la informatii de interes public, a H.G. nr 123/2002, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr 544/2001 si a H.C.L. nr 164/2002, privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes…