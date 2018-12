Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului sustine ca deja Curtea Constitutionala s-a pronuntat o data asupra acestei legi pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016, iar Parlamentul a facut mai mult decat sa transpuna decizia CCR in prevederile declarate neconstitutionale ale actului normativ. Parlamentul,…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale joi, 13 decembrie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniile educației, cercetarii,…

- "Presedintele Iohannis isi depaseste rolul constitutional, acela de garant al Constitutiei. Faptul ca nu a raspuns propunerii de revocare, care este atributul punctual al prim-ministrului, blocheaza Guvernul, demonstreaza ca e intr-o batalie, continua batalia politica si isi depaseste rolul constitutional.…

- „Mie nu poate PSD sa-mi dea niciun ultimatum” Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut joi, 29 noiembrie a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, urmata de o.sesiune de intrebari și raspunsuri: Jurnalist: Am asistat la prima ceremonie de promulgare a unei legi. De ce ați considerat…

- Guvernul condus de Viorica Dancila a oferit un pranz de lucru delegatiei conduse de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, in Sala Tronului de la Palatul Regal, joi, 22 noiembrie. In acel loc, in urma cu doar un un an acolo a fost punctul central al funeraliilor de stat ale regelui Mihai…

- Presedintele Iohannis- decret pentru ministrul afacerilor europene Comunicat de presa - Administratia Prezidentiala Decrete semnate de Presedintele României, domnul Klaus Iohannis Presedintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat marti, 13 noiembrie a.c., urmatoarele…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis parțial, marți, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis pe legea privind presemnalizarea prin panouri a masinilor de politie cu radar, seful statului considerand, printre altele, ca prevederile nu au rolul de a duce la imbunatatirea sigurantei rutiere,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat, joi, pentru 16 octombrie discutarea sesizarilor PNL, USR si pe cea a presedintelui Klaus Iohannis privind Codul administrativ, au informat, pentru Agerpres, oficiali ai CCR. Pe 31 iulie, presedintele Klaus Iohannis a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate…