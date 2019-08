TAP, unul dintre puținele gazoducte non-rusești din Europa, aproape de finalizare Conducta TAP, prin care gazele naturale din Marea Caspica (Azerbaidjan) vor ajunge in Europa, este finalizata in proportie de 88,8%, potrivit News.ro. In anul 2020, cand este programata sa aiba loc prima livrare de gaze spre Europa, TAP va fi primul gazoduct non-rusesc care va aproviziona Europa, dupa conexiunea Medgaz, care in anul 2011 a inceput sa livreze gaze din Algeria in Spania. Proiectul Trans Adriatic Pipeline (TAP) era finalizat în proportie de 88,8%, la sfârsitul lunii iulie, arata datele actualizate publicate pe site-ul consortiului. TAP, în valoare… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

