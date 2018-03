Stiri pe aceeasi tema

- In prima zi a programului ”Saptamana porților deschise” la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, studenții Facultații de Drept au pus in practica o sesiune de procese simulate pe ințelesul elevilor, sub coordonarea Lect.univ.dr. Ureche Maria Angela. Elevii de liceu și gimnaziu prezenți in…

- Conducerea Casei de Cultura Fagaraș pregatește un concert de muzica clasica destinat in special copiilor. Pe scena instituției va urca Orchestra Castelanii, sambata, 24 martie, de la ora 12. Potrivit directorului Casei de Cultura, Diana Gribincea Popa, citat de Buna Ziua Fagaraș, melodiile vor fi…

- Sarbatoarea Marii Uniri nu este așteptata și celebrata doar de romani. Și britanicii se arata interesați de povestea veche de un secol in care s-au unit provinciile locuite de romani. Pe 14 martie, este lansat un portal in limba engleza special creat pentru cei care vor sa afle detalii despre evenimentele…

- Imaginația traficanților de droguri nu are margini. O retea care distribuie stupefiante a gasit o metoda speciala de a-si atrage clienti. Aceasta tiparea afise cu mesaje criptate, pe intelesul narcomanilor, pe care le lipea pe stalpi sau in statii.

- CCR a publicat motivarea deciziei prin care a declarat partial neconstitutionala Legea 303/2004, una dintre cele trei legi ale Justitiei modificate de PSD. Practic, CCR a consfintit demersul prin care PSD i-a amputat masiv puterea presedintelui Klaus Iohannis in procedura de numire a procurorilor-sefi…

- Cerul instelat pare sa picteze de fiecare data un nou tablou care sa ne surprinda, sa ne starneasca interesul și admirația, instaland in sufletele noastre un profund sentiment de liniște și siguranța. Daca te numeri printre persoanele care iubesc sa admire cerul nopții, pentru unii fiind o adevarata…

- Expresia latineasca „Homo homini lupus est", adica omul pentru om e lup, pare sa nu-și fi pierdut aproape deloc sensul istoric. Ințelesul ei vine sa constate cat de capabil este omul, prin natura sa, sa fie dușmanul celui de alaturi.

- Daca vreți sa completați uleiul de motor al mașinii dumneavoastra și doriți sa o faceți singur, pentru ca poate cunoașteți procedura tehnica, tot ce aveți nevoie acum sa știți este ce fel de ulei se potrivește mașinii tale. In cele ce urmeaza ne vom ocupa de uleiul de motor, pe ințelesul tuturor.

- Parcursul Simonei Halep la Doha s-a incheiat brusc dupa ce eleva lui Andrei Pavel a anuntat ca se retrage de la turneul din Qatar din cauza durerilor insuportabile de la piciorul drept. Sicanata in timpul sfertului de finala castigat contra lui CiCi Bellis, 6-0, 6-4, constanteanca a anuntat la o ora…

- Modul invechit prin care firmele mici de cartier iși faceau reclama, cunoscutul "din gura-n gura", a apus, și asta pentru ca a venit era tehnologiei, in care daca nu ești prezent in lumea virtuala, de fapt nu mai exiști, scrie libertatea.ro.

- Magazinele abunda de produse de import, iar retetele de care este plin Internet-ul au la baza, de asemenea, produse inca prea putin cunoscute romanilor. Principesa Margareta a explicat, in cartea „Carte regala de bucate“, caracteristicile principale ale acestor ingrediente, procedee sau instrumente…

- Un nou pas spre intelegerea domeniului artistic vizual, atat de dinamic in prezent, dar si atat de ocolit de public: de-acum inainte vor avea loc sesiuni lunare de informare si imprietenire cu arta vizuala organizate si gazduite de Galeria Mobius. Primul episod, „The Pleasure of Being There“, se va…

- Mai putin de jumatate de luna ne desparte de depunerea la Fisc a declaratiei surpriza, numarul 600, in urma careia, oamenii care au avut in 2017 venituri din alte surse decat salariile, care au depasit un net (in mana) lunar de 1.900 de lei, sunt obligati sa o completeze si s-o trimita la ANAF pana…